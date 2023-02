¿Hubo rebajas? La respuesta de Dimayor a las apelaciones de Cataño y Tolima

Tras el incidente del aficionado que ingresó al campo de juego del estadio Manuel Murillo Toro para golpear a Daniel Cataño, previo al inicio de Deportes Tolima y Millonarios, en la Liga BetPlay 2023-I. El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer las sanciones correspondientes.

El futbolista por responder al golpe del aficionado fue sancionado tres fechas, mientras la plaza de Ibagué fue cerrada por cuatro partidos.

Sin embargo, tanto Millonarios como Tolima interpusieron un recurso de reposición para intentar rebajar las sanciones.

La respuesta del Comité Disciplinario de la Dimayor

Este miércoles la Dimayor dio a conocer la Resolución No. 009 de 2023, mediante la cual en primera medida dio respuesta a la del Deportes Tolima y dio sus razones.

En contexto: Dimayor sancionó fuertemente a Daniel Cataño por responder la agresión del hincha

“El Comité Disciplinario del Campeonato no repuso la decisión contenida en la resolución objeto de recurso al ratificar que la motivación que dio origen a la imposición de la sanción se mantiene incólume, determinando que: (i) La contradicción aducida en el informe arbitral no es determinante para establecer la grave afectación a la competencia en tanto la decisión de primera instancia tuvo como base la suspensión temporal y no la suspensión definitiva, (ii) Los indicios adicionales que fueron valorados por el Comité no constituyeron circunstancias consideradas como constitutivas de infracción sino como criterios que acompañaban el contexto de la agresión que desencadenó el procedimiento disciplinario y, (iii) Cada caso amerita un análisis particular en el que cobra preponderancia la gravedad de los hechos materia de investigación y las consecuencias generadas por su ocurrencia, ratificando además que existen unos criterios de dosificación de sanciones que son aplicados por la autoridad disciplinaria y que orientan que unos determinados hechos sean sancionados con amonestaciones, suspensiones parcial o totales de plaza; por lo que los hechos objeto de la sanción recurrida no se consideraron similares a los precedentes traídos a colación en el correspondiente recurso”

Luego de no reponer la petición del Tolima, el Comité Disciplinario de la Dimayor también respondió a la del futbolista, la cual tampoco fue aceptada y se ratificó la decisión inicial para ambas sanciones.

“El Comité Disciplinario del Campeonato no repuso la decisión contenida en la resolución objeto de recurso al ratificar que: (i) No comparte la interpretación ofrecida por el recurrente en tanto la acción desarrollada por el jugador no se limitó a repeler un ataque y reducir al agresor para evitar que continuara agrediendo, por lo que en criterio de este Comité claramente correspondió a una acción de retaliación por la agresión recibida y, (ii) No estima admisible que la calificación de la infracción como conducta violenta comprenda el agravante reconocido por el Comité y que impacta en la dosificación aplicada”