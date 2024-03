Más problemas para Millonarios: los partidos que se perderá Montero por ir a la Selección

El seleccionador argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria oficial de la selección Colombia para los encuentros amistosos frente a España y Rumania y como ha venido siendo costumbre en sus últimos listados, Álvaro Montero será uno de los tres arqueros que defenderán la portería del combinado nacional en estas citas internacionales.

Montero viene siendo uno de los jugadores más destacados de Millonarios en los últimos meses y por tal razón el guajiro ha estado en las convocatorias más recientes del entrenador argentino. El guajiro está convocado junto a Camilo Vargas y David Ospina; seguramente contará con minutos en alguno de los dos encuentros.

Montero se pierde partidos con Millonarios

Los futbolistas convocados por Néstor Lorenzo deberán viajar después de que disputen sus respectivos partidos con sus equipos este fin de semana y concentrarán hasta el martes 26 de marzo, por lo que Álvaro Montero se perderá partidos de vital importancia con Millonarios.

Teniendo en cuenta que el elenco albiazul pasa por un momento muy complicado tras encajar cinco derrotas consecutivas y penar por la clasificación al grupo de los ocho, la presencia de Montero era indispensable para darle tranquilidad al equipo, sin embargo, el guajiro no estará en dos clásicos históricos del FPC.

📝 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para enfrentar a 🇪🇸 y 🇷🇴 el 22 y 26 de marzo.



🔗 https://t.co/Xjrd4KVzbT#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/1ib9VqWWUP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 14, 2024

Debido a las fechas que estará en concentración, el ex Deportes Tolima no podrá actuar frente a Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, dos rivales complicados a los que recibirá Millonarios en el Nemesio Camacho el Campín, pero en los que no podrá contar con su arquero titular.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Los partidos de preparación para la Copa América se disputarán el próximo viernes 22 de marzo a partir de las 3:30 p.m. (hora colombiana) frente a España y el siguiente martes 2:30 p.m. contra Rumania. Ambos encuentros serán transmitidos por la pantalla del Canal RCN y usted podrá disfrutar cada uno de los momentos.