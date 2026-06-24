¡Conmovedor! José Néstor Pékerman y James Rodríguez se abrazaron tras derrotar al Congo

Colombia está de fiesta tras el más reciente triunfo de su Selección al enfrentar un apretado partido en el que el único gol válido se logró hasta el minuto 75.

Pese a todos los esfuerzos por parte de la República Democrática del Congo para evitar los remates al arco y las jugadas peligrosas, Colombia terminó llevándose la victoria del encuentro.

Pero no solo las jugadas se llevaron la atención del público ya que varios hechos, por fuera de la cancha, ya son virales y se encuentran siendo comentados por cientos de fanáticos en redes sociales.

Encuentro entre Pékerman, James y Quintero

No cabe duda de que el exentrenador José Néstor Pékerman es uno de los más queridos, recordados y estimados por la hinchada colombiana, pues el argentino hizo parte del gran momento que vivió la Selección Colombia durante el Mundial de Brasil en el 2014.

“Pékerman no solamente hizo soñar a los deportistas bajo sus órdenes, sino a millones de colombianos que soñaron con ver alzar la Copa del Mundo por el combinado nacional”, exaltan usuarios en redes sociales.

Por esto, la presencia del hombre no ha pasado desapercibido durante los dos primeros partidos de la Selección en el Mundial 2026, pues este ha tenido la oportunidad de celebrar el triunfo del que fue su equipo y no desde las graderías, sino dentro del campo con los propios jugadores.

La conmovedora escena se volvió a repetir al finalizar el partido entre Colombia y el Congo ya que el argentino llegó al campo de juego en donde fue rápidamente visto por James Rodríguez.

El volante se dirigió hacia el hombre, quien lo recibió con un fuerte abrazo que fue blanco de fotografías, aplausos y hasta las lágrimas de algunos hinchas desde las tribunas.

Pero al conmovedor instante se sumó la participación de JuanFer Quintero, quien también llegó corriendo, abrazó al argentino y cruzó unas palabras por varios segundos. Aunque otros jugadores también se acercaron al exentrenador para hablar, las miradas se las llevó el encuentro con Rodríguez y Quintero.

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Reacciones en redes al conmovedor encuentro

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer ya que cientos de internautas llegaron a recrear edits con música sentimental del conmovedor encuentro que ya se ha tomado las redes sociales y que ha recordado algunos de los momentos más memorables de la Selección Colombia.