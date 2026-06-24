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Así están quedando los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 tras la segunda fecha

Con la segunda fecha completada, así están quedando los cruces de 16avos de final del Mundial 2026. Colombia ya está clasificada.

Fotos: AFP

Noticias RCN

junio 24 de 2026
07:21 a. m.
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La fase de grupos del Mundial 2026 sigue dejando emociones, sorpresas y resultados inesperados.

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Con la segunda fecha ya completada, el panorama de los 16avos de final comienza a tomar forma y varias selecciones ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda, mientras otras quedaron sin opciones de seguir soñando con el título.

La jornada concluyó con la victoria 1-0 de Colombia sobre RD Congo en Guadalajara, un resultado que permitió a la Tricolor mantenerse en la cima del Grupo K y acercarse a los 16/avos de la competición.

Aunque todavía resta una fecha para cerrar la fase de grupos, ya se perfilan cruces de alto nivel que prometen grandes emociones.

Así quedaron los cruces de 16avos de final tras la segunda fecha

De mantenerse las posiciones actuales, el cuadro de eliminación directa tendría enfrentamientos muy atractivos. Alemania se mediría con República Checa, mientras que Francia tendría un duro examen ante Bélgica.

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Otros duelos destacados serían España contra Austria, Brasil frente a Japón, Argentina ante Uruguay y Colombia contra Croacia.

Además, México se cruzaría con Cabo Verde, Inglaterra enfrentaría a Argelia y Estados Unidos jugaría contra Suecia.

Los cruces provisionales son los siguientes:

  • Alemania vs. República Checa
  • Francia vs. Bélgica
  • Corea del Sur vs. Suiza
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Suecia
  • Egipto vs. Escocia
  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Cabo Verde
  • Inglaterra vs. Argelia
  • Argentina vs. Uruguay
  • Australia vs. Irán
  • Canadá vs. Paraguay
  • Colombia vs. Croacia.

 

Colombia ya está clasificada y va por el liderato
Entre las selecciones que ya aseguraron matemáticamente su clasificación aparecen México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. Por el contrario, Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá ya quedaron eliminadas y no podrán avanzar a la ronda de eliminación directa.

La Selección Colombia vive un momento destacado en el torneo. Tras sumar dos victorias consecutivas, lidera el Grupo K con seis puntos y depende de sí misma para terminar en la primera posición.

El próximo reto será este sábado 27 de junio ante Portugal, selección que ocupa el segundo lugar de la zona con cuatro unidades. El resultado de ese compromiso será determinante para confirmar las posiciones finales del grupo y definir el rival que tendrá la Tricolor en los 16avos de final.

A falta de una jornada para cerrar la fase de grupos, el Mundial 2026 sigue demostrando que ningún favorito tiene el camino asegurado y que las sorpresas continúan marcando el rumbo de la competencia.

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