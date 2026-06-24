Mundial 2026: estos serían los rivales de Colombia si termina primera o segunda del Grupo K

La Selección Colombia ya aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La victoria por 1-0 frente a RD Congo le permitió llegar a seis puntos y mantenerse como líder del Grupo K.

RELACIONADO Así están quedando los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 tras la segunda fecha

Sin embargo, el equipo dirigido por Colombia todavía tiene una tarea pendiente que es definir si avanzará como primero o segundo de su zona.

Esa respuesta llegará este sábado 27 de junio, cuando enfrente a Portugal en Estados Unidos por la tercera y última fecha de la fase de grupos. El compromiso, que podrá verse por la señal del Canal RCN, comenzará a las 6:30 p.m. (hora colombiana).

El camino de Colombia si termina como líder del Grupo K

Finalizar en el primer lugar podría abrir un panorama favorable para la Tricolor en el arranque de las rondas definitivas. De acuerdo con las proyecciones actuales, Colombia enfrentaría en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros clasificados, puesto que por ahora ocupa Croacia.

Si logra superar esa instancia, en octavos de final podría cruzarse con Australia o Paraguay. También aparecen como posibles rivales Bélgica, Irán o Egipto, dependiendo de cómo se acomoden las posiciones tras la última jornada.

Más adelante, en unos hipotéticos cuartos de final, el camino podría incluir selecciones de peso como Argentina o Uruguay. También figuran Arabia Saudita, Cabo Verde y Canadá entre los equipos que podrían aparecer en esa parte del cuadro.

Lo que le espera a Colombia si clasifica segunda

El escenario cambia considerablemente si Colombia termina detrás de Portugal en el Grupo K. En ese caso, su rival en dieciseisavos sería el segundo clasificado del Grupo L, una plaza que actualmente disputan Ghana y Croacia.

Además, el cuadro proyecta cruces de alta exigencia desde etapas tempranas. En unos posibles octavos de final podrían aparecer selecciones como España, Uruguay, Austria o Argelia.

Para los cuartos de final, los posibles adversarios incluirían a Estados Unidos, Egipto, Bélgica o Irán, además de alguno de los mejores terceros clasificados.

Lo único seguro es que Colombia ya no puede terminar tercera. Por eso, todas las miradas están puestas en el duelo frente a Portugal, un partido que definirá la posición final de la Tricolor y el camino que deberá recorrer en busca de la gloria mundialista.