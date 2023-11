Puños y patadas: la gresca que se armó en la sala de prensa del Metropolitano

La Selección Colombia logró un triunfo memorable esta noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En el amanecer del partido, perdía contra Brasil con un gol de Gabriel Martinelli al minuto 3, pero en los últimos 15 minutos lo dio vuelta con dos espectaculares golazos de cabeza de Luis Díaz.

La euforia en la 'arenosa' y en el país entero es total. Nunca en la historia de las eliminatorias, la 'tricolor' le había ganado al pentacampeón del mundo. Es más, jugando de local, tenía un balance bastante deficiente de cinco empates y dos derrotas en siete disputas por clasificatorias mundialistas, en los que además, solo registraba dos goles a favor.

Al final del partido fue todo alegría, sonrisas, abrazos y hasta besos en la delegación de la Selección Colombia. De hecho, una foto de un fraternal beso en la mejilla de Luis Díaz a James Rodríguez le está dando la vuelta al mundo. Ambos protagonizaron unas declaraciones bastante emotivas en la que el '10' también le dedicó unas palabras a 'Lucho' teniendo en contexto todo lo sucedido con el secuestro de su padre en las últimas dos semanas.

Pero en la vereda de al frente, en Brasil, el ambiente fue todo lo contrario, tanto así que protagonizaron una gresca en la sala de prensa del estadio Metropolitano antes de que Fernando Diniz saliera a ofrecer su balance del partido y a responder las preguntas de los periodistas.

En la red social X, se difundió un video del momento en los que miembros de la delegación de la Selección de Brasil empezaron a discutir contra miembros de la Selección Colombia. Al parecer, los involucrados pertenecen al área de comunicaciones de cada federación.

En el video no se alcanza a detallar los motivos de la discusión, pero sí se ve que la discusión escala de tono hasta el punto que pasa de agresión verbal, a agresión física. Los miembros de la FCF intentaron eludir a los brasileños, pero los persiguieron y luego agredieron a uno de los colombianos tirándolo al piso y propinándole un par de patadas.

Los hombres de la Federación Colombiana de Fútbol tienen una camiseta verde, pero en el pecho se leen las letras FCF y en la parte posterior de la camiseta, está estampado el escudo de la entidad.

El personal de logística del estadio Metropolitano intervino y le devolvió la calma a la sala de prensa. Minutos después, se pudo realizar con normalidad la rueda de prensa de cada selección. Se espera que con los minutos se pueda conocer más información sobre el origen de la gresca.

Huge punch-up in the Barranquilla press room post match!



Seems like a squabble about where Brazil should do their presser got heated very quickly. Punches thrown, pigs called in, Federation staff involved. pic.twitter.com/QrJCDqDF7E