Hace cinco meses, 'el Pibe' Valderrama hizo una predicción sobre Carlos Bacca: se cumplió

Este miércoles 29 de noviembre, Junior de Barranquilla empató 1-1 ante Águilas Doradas por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Con esa igualdad y el posterior triunfo del Deportes Tolima sobre Deportivo Cali, Junior quedó con 7 puntos en la tabla de posiciones del Grupo A, a 5 del cuadro pijao, que está cerca de asegurar su cupo en la final del fútbol profesional colombiano.

El nuevo gol de Carlos Bacca con Junior

Justamente en el mencionado compromiso del cuadro tiburón, Carlos Bacca anotó un nuevo gol y llegó a 12 en el campeonato, quedando a uno de Marco Pérez, que por ahora sigue siendo el máximo anotador del certamen de este semestre.

Junior de Barranquilla volverá a jugar el próximo sábado, 2 de diciembre. Será otra vez visitante: esta vez en el estadio del Deportivo Cali a las 8:15 p. m., por la quinta jornada de los cuadrangulares.

La predicción de Carlos "el Pibe" Valderrama

En referencia a Bacca, Carlos 'el Pibe' Valderrama habló hace algunos meses, justo antes de comenzar la Liga.

En el programa Espacio Reducido con el periodista Hollman Feliciano, se expresó acerca del exdelantero de la Selección Colombia, a quien siempre pidió como titular en el Junior, con el que el histórico '10' fue campeón en 1993 y 1995.

“Sabes qué, lo voy a hacer hasta público, mira bien lo que voy a decir, porque me voy a comprometer, si Carlos Bacca juega, si lo dejan jugar, mete 12 goles, y me quedo corto. Miren lo que estoy diciendo. Si Carlos Bacca juega, ojo, si juega, en Junior ahora en los seis meses estos mete 12 goles. ¡Si juega! ¡Si juega! Porque después no quiero que me digan que esto y que lo otro, porque si no juega evidentemente no va a meter goles. Pero si juega, mete 12 goles”, dijo Valderrama.

El propio Carlos Bacca publicó esas declaraciones en su cuenta de Instagram