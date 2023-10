Gerard Piqué 'explotó' luego de que la Kings League publicara su polémica foto con Zlatan Ibrahimović

A pesar de que Gerard Piqué es el organizador de la Kings League, eso no lo excluye para que le jueguen bromas en redes sociales. El lunes pasado, en la cuenta oficial de 'X', publicaron la famosa y controversial fotografía del exfutbolista español con el sueco Zlatan Ibrahimović, la cual en su momento dio mucho de qué hablar. Este 'post' no habría sido del agrado para el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, quien lanzó un comentario fuerte desde su perfil.

Hace 13 años, Piqué fue fotografiado en un parqueadero con el recordado delantero sueco, cuando ambos militaban en el Barcelona. La instantánea generó todo tipo de versiones y se llegó a rumorar un supuesto romance entre los dos futbolistas. Cabe resaltar que para ese entonces, el exdefensor 'blaugrana' estaba empezando a salir con Shakira.

Pues bien, años después Piqué se encargó de aclarar lo que había sucedido y reveló que, desde su perspectiva, se trató de una maniobra liderada por el Real Madrid para desestabilizar al equipo que dirigía Pep Guardiola.

"No me podía creer en lo que se convirtió todo eso. Pero tampoco puedo decir que esa reacción me sorprendió, estábamos por delante del Real Madrid, a pocos partidos del final de la Liga, por lo que la prensa podía saltar a la mínima para desestabilizarnos", señaló en su momento, durante una entrevista con 'Four four two'.

Fue en 'After Kings', un programa en Twitch, donde el exjugador de la Selección de España dio detalles de la actitud que tomó de 'Ibra'.

"En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club. La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue la reacción de Zlatan", empezó diciendo el también empresario ibérico.

Sobre la reacción del sueco, reveló que Zlatan tuvo una curiosa respuesta cuando le preguntaron sobre el hecho. "No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay", le respondió a un periodista.

La furiosa reacción de Gerard Piqué con la Kings League

Pues bien, el lunes pasado, a las 4:29 p. m., la cuenta de la Kings League publicó dicha fotografía junto a una de Piqué e Ibai Llanos. "Encuentra las diferencias, nivel imposible", escribieron.

Tres minutos después, a las 4:32 p. m., el exfutbolista escribió: "Os podéis ir a la mierda". Iker Casillas, antiguo arquero del Real Madrid, no guardó silencio, aprovechó la situación y le lanzó el siguiente 'dardo: "¡Tu delante para que no me pierda!".