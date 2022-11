“Yo me acostumbré a ver los Mundiales sin Colombia": Carlos Antonio Vélez

En Noticias RCN estamos complacidos de mostrar nuestro cuarto capítulo del pódcast Sin Libreto, un espacio en el que queremos humanizar a todos los personajes que pasen por nuestros micrófonos y hablar de sus vidas más allá de sus carreras. En esta edición nos encontramos con Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos en Colombia.

Previo a su cubrimiento al Mundial de Catar 2022, el comentarista deportivo del Canal RCN, paso por los micrófonos de Sin Libreto, hablando de sus inicios en el periodismo deportivo, los diferentes mundiales donde ha estado y como los ha vivido sin la Selección Colombia.

En primera instancia, Carlos Antonio Vélez habló de lo que fueron sus inicios en el periodismo deportivo y como junto a sus dos pasiones en su carrera profesional.

“Eso fue hace 50 años. Yo comencé como comentarista político, era estudiante de derecho de la Universidad de Caldas y fui a hacer una sección política en un noticiero hasta noviembre de 1972. Después de eso entre a la parte futbolera como reportero”, aseguró

Vivir sin Colombia en los Mundiales

A lo largo de su trayectoria deportiva, Carlos Antonio Vélez ha vivido varios mundiales de fútbol, pero la gran mayoría de ellos los vivió sin la selección de su país natal, a lo que cuál ya le parece común y corriente, pues asegura que se acostumbró a vivir la cita mundialista sin el combinado patrio.

“Yo me acostumbré a vivir los Mundiales sin Colombia, han sido más los mundiales que yo he vivido sin Colombia que con Colombia... A mí me dio mucha ilusión cuando fuimos a tres mundiales seguidos, nunca en la historia habíamos encadenado tres mundiales seguidores… Pero en efectos futboleros a mí me da igual con Colombia o sin Colombia”, agregó.

Además, agregó que el Mundial que más disfrutó con Colombia fue el 1990, recordando el partido frente Alemania, pues afirma que en esta cita mundialista el combinado patrio se enfrentó con rivales que tenían cierta dificultad.

“El mejor partido que Colombia jugó en la Copa del Mundo fue contra Yugoslavia y lo perdimos, nunca había visto un partido impecable, perfecto, tácticamente, pero contra Alemania era un poderoso. En el Mundial de Brasil no enfrentamos rivales de esa envergadura”, añadió.

Los invitamos a que escuchen toda la entrevista que le hicimos a Carlos Antonio Vélez en Sin Libreto.