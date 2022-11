Carlos Antonio Vélez reveló sus favoritos para ganar el Mundial Catar 2022

Se acerca el inicio del Mundial Catar 2022, en el que 32 selecciones disputarán nuevamente la Copa del Mundo. Este evento capta la atención de los fanáticos y también los deportistas, que el próximo 20 de noviembre se pondrán una cita para presenciar el espectáculo deportivo más importante de todos los tiempos. Aunque Colombia no clasificó al campeonato, un equipo gigante del Canal RCN se unió para llevarle a los colombianos lo mejor de este Mundial. Noticias RCN conversó con el profe Carlos Antonio Vélez, quien liderará las transmisiones de los partidos.

¿Cómo ve este Mundial y la temporada del año en la que se realiza?

Me gusta por varias razones. No va a haber desgaste en viajes porque se juega en un solo lugar. Y cuando los mundiales se hacen a mitad de año, como suele hacerse normalmente, los jugadores están muertos porque están terminando temporada, están pidiendo vacaciones, pero ahora no, están en la mitad de las temporadas y eso puede garantizar un mejor rendimiento para los jugadores.

¿No es cualquier Mundial, es la despedida de Cristiano y Messi, qué decir de esto?

Para ellos dos y para muchos otros es la despedida. Estoy triste, no lo niego. Este mundial es el finiquito de carrera para Lewandowski, Cristiano, Messi, Modrić, Luis Suárez, Cavani. Es un vacío que tenemos que llenar urgente en tres años y medio, porque volveremos a la figura de mitad de año y entonces teneos recorridos seis meses de la próxima cuota.

¿Cuáles son sus equipos preferidos?

Es muy difícil, pero tengo tres: Brasil, Argentina y Francia como el equipo europeo, para mí el mundial no sale de esos tres.

Mundial Canal RCN

Nosotros tenemos que mostrar nuestro potencial. Basta con decir que Javier Fernández es el narrador de la Selección Colombia y los mundiales, el profe juan José Peláez con muchos mundiales encima y la cabeza de esto que es Andrea Guerrero, es ella la que organiza todo y nos tiene en línea para hacer una gran transmisión. Vamos a hacer un gran Mundial y lo vamos a disfrutar entre todos.