¡Polémica en la Eurocopa 2024!: video del gol que le anularon a Países Bajos vs. Francia

Este viernes 21 de junio, Países Bajos y Francia se citaron en el Red Bull Arena (Leipzig, Alemania) para disputar un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Eurocopa 2024. Los dirigidos por Ronald Koeman abrieron el marcador, tras un golazo de Xavi Simons; sin embargo, la anotación fue invalidada por un controversial fuera de lugar de Denzel Dumfries.

Países Bajos y Francia protagonizaron un partidazo, cumpliendo con las expectativas que se tenían en la previa. Los 'galos', quienes están en busca de su tercera conquista (fueron campeones en 1984 y 2000) para igualar a España y Alemania, tuvieron opciones claras para abrir el marcador. Antoine Griezmann desperdició dos oportunidades clarísimas para vencer la portería custodiada por Bart Verbruggen.

Marcus Thuram, quien reemplazó a Kylian Mbappé luego de la fractura nasal que sufrió durante el partido contra Austria, tampoco estuvo certero en la definición y no culminó notables ataques de los campeones de Rusia 2018. La 'naranja mecánica' también elaboró buenas jugadas; no obstante, no fue la mejor noche para Memphis Depay y Cody Gakpo.

El polémico gol que le anularon a Países Bajos vs. Francia

Al minuto 68', Tijjani Reijnders habilitó a Gakpo, quien filtró un buen pase entre Jules Koundé y Ousmane Dembélé. Depay aguantó la marca de Dayot Upamecano, se giró y desenfundó un potente disparo. Mike Maignan se lució con una atajada, pero el rebote le quedó a Simons. El talentoso volante, quien milita en R. B. Leipzig, remató de primera e infló las redes en su estadio. ¡Júbilo entre la afición 'naranja'!

La alegría fue pasajera, pues Anthony Taylor fue a conversar con uno de sus asistentes, quien levantó la bandera. El árbitro inglés sancionó fuera de lugar, pero el VAR, dirigido por Stuart Attwell, le pidió que esperara unos segundos antes de reanudar el juego. Al final, se mantuvo la decisión del juez de línea, quien vio a Denzel Dumfries en posición irregular.

Video: gol anulado a Países Bajos vs. Francia en la Eurocopa 2024