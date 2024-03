Árbitro del juego Liverpool vs. City es acusado por recibir pagos de Emiratos Árabes: polémica

Una fuerte polémica se ha formado en torno a la Premier League, teniendo en cuenta lo acontecido en el juego que se disputó el pasado domingo entre Liverpool vs. Manchester City, pues al parecer el juez central de dicho compromiso habría recibido dineros de Emiratos Árabes.

Durante el compromiso, el cual terminó uno a uno, Michael Oliver, juez central del partido, dejó de sancionar un penal claro a favor de Liverpool tras una falta de Jérémy Doku contra Alexis MacAllister, lo que generó el malestar de Jürgen Klopp, quien se refirió a la jugada en rueda de prensa postpartido.

“Fue penalti, al 100 por ciento. Encontrarán algún tipo de explicación, pero es 100 por ciento falta en cualquier parte del campo, y probablemente tarjeta amarilla. Todas las personas con iPads a mi alrededor decían ‘wow, es claro’. Quizá puedan esconderse diciendo que no fue claro y obvio. Está claro que fue penalti, pero no lo señalaron y está bien”, aseguró Kloop.

Ante lo anterior, François Plateau, periodista de Inglaterra, informó que el juez central del compromiso anteriormente mencionado recibió dinero en Emiratos Árabes por “trabajar freelance”, desde entonces ha estado involucrado en polémicas decisiones arbitrales que han favorecido al Manchester City.

“El árbitro del partido entre Liverpool y Manchester City, Michael Oliver, ya había recibido anteriormente una remuneración por 'trabajar freelance' como árbitro en los Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, ha estado involucrado en múltiples decisiones difíciles que favorecen al Manchester City, club propiedad del jeque Mansour, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos”, aseguró el periodista en su cuenta de X.

Además, agregó que el juez del VAR en el juego de Tottehamn vs. Liverpool, donde le anularon un gol legal a Luis Díaz, había estado 24 horas antes en Emiratos Árabes, al igual que el juez que estaba como asistente del VAR, lo que generó una fuerte polémica en una de las ligas más importantes del mundo.

“En el partido entre Tottenham y Liverpool, el árbitro del VAR Darren England, cuya decisión provocó el gol anulado erróneamente a Luis Díaz por fuera de juego, había estado en los Emiratos Árabes Unidos menos de 24 horas antes del partido. Dan Cook, árbitro asistente del VAR en el mismo partido, también estuvo presente en los Emiratos Árabes Unidos con Mr. England”, agregó el periodista.

