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Eduardo Méndez advierte grave situación económica de Santa Fe por aplazamientos en El Campín

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, advirtió sobre el golpe económico que significa el aplazamiento de partidos en El Campín.

Eduardo Méndez advierte grave situación económica de Santa Fe por aplazamientos en El Campín
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
11:09 a. m.
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La situación del estadio El Campín sigue generando preocupación en el fútbol colombiano. Esta vez, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, advirtió sobre las consecuencias económicas que está enfrentando el club debido a los constantes aplazamientos de partidos y la imposibilidad de utilizar el escenario deportivo.

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El equipo cardenal ha tenido que modificar su calendario en varias oportunidades, disputar encuentros fuera de Bogotá y buscar alternativas para cumplir con sus compromisos deportivos.

La preocupación aumentó después de que el partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el martes 13 de octubre, no pudiera disputarse por el estado de la grama de El Campín.

Eduardo Méndez advierte sobre la situación económica de Santa Fe

En diálogo con Caracol Radio, el dirigente explicó las dificultades que atraviesa la institución por no contar con el estadio.

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“Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse. Nos tocó salir de la ciudad para jugar la final del fútbol femenino, el domingo nos tocó ir a jugar un partido a Mosquera, el jueves no va a haber fútbol en el estadio, el día 21 ya nos avisaron que no podemos usar el estadio porque hay un concierto el 24 y van a tener que adecuar las instalaciones para ese concierto”, afirmó.

Ante este panorama, Méndez lanzó una advertencia sobre el futuro financiero del equipo: “vamos al borde de la crisis económica”.

¿Qué pasará con Santa Fe y los partidos en El Campín?

El encuentro ante Jaguares, previsto para el jueves 15 de octubre, tampoco podrá disputarse en la fecha programada debido a las condiciones del terreno de juego.

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Méndez recordó que Santa Fe adelanta un proceso bajo la Ley 1116 y que los inconvenientes actuales complican sus esfuerzos por cumplir las obligaciones económicas.

El dirigente también cuestionó la falta de soluciones y pidió decisiones frente a los problemas relacionados con la administración del estadio.

Por ahora, Santa Fe permanece a la espera de una solución que le permita recuperar su localía y evitar nuevas afectaciones económicas.

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