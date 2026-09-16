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Santa Fe vs. Millonarios: fecha y hora del clásico femenino

Clásico capitalino femenino: Santa Fe y Millonarios se juegan el pase a la final.

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Foto: Santa Fe Femenino y Millonarios Femenino

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
09:48 a. m.
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Santa Fe y Millonarios se enfrentan este jueves 17 de septiembre en El Campín por la ida de la semifinal de la Liga Femenina BetPlay 2026. El clásico capitalino definirá a uno de los finalistas del campeonato.

Bogotá tendrá una noche especial con el clásico capitalino femenino. Independiente Santa Fe y Millonarios se miden en el primer capítulo de una serie que entregará un cupo a la gran final de la Liga Femenina BetPlay 2026.

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El encuentro está programado para las 7:00 p. m. y será el primer duelo de una llave que tendrá su desenlace el domingo 20 de septiembre. Millonarios, que terminó como líder del Grupo A con 12 puntos, tendrá la ventaja de cerrar la semifinal en condición de local.

Santa Fe, por su parte, llegó a esta instancia después de conseguir su clasificación en el Grupo B. El conjunto cardenal tendrá la oportunidad de sacar ventaja ante su público antes de afrontar el partido definitivo.

¿Cuándo juegan Santa Fe vs. Millonarios femenino?

El primer partido de la semifinal se disputará este jueves 17 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Las puertas del escenario deportivo se abrirán desde las 5:00 p. m., según la información publicada para el evento. La boletería tiene precios desde $20.000 más servicio en algunas localidades de Oriental y desde $30.000 más servicio en sectores de Occidental.

¿Dónde se juega el clásico capitalino femenino?

El escenario será El Campín, estadio que recibirá los dos partidos de esta semifinal. La ida tendrá a Santa Fe como local, mientras que Millonarios será anfitrión en el encuentro de vuelta.

La serie tiene además un ingrediente especial: ambos equipos buscan meterse en la definición del campeonato femenino y tendrán 180 minutos para resolver el enfrentamiento.

El otro cruce de semifinales enfrenta a Atlético Nacional y Deportivo Cali. El ganador de cada llave avanzará a la gran final de la Liga Femenina BetPlay 2026.

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Por ahora, toda la atención estará puesta en El Campín. Santa Fe y Millonarios comenzarán este jueves la batalla por un lugar en la final del fútbol femenino colombiano, en un clásico que tendrá su capítulo definitivo apenas tres días después.

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