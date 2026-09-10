Santa Fe recupera jugadores clave de cara al duelo ante Fortaleza por Copa BetPlay
Santa Fe recuperaría a tres jugadores para enfrentar a Fortaleza por Copa BetPlay. Conozca las novedades que tendría Pablo Repetto en su nómina.
Noticias RCN
08:31 p. m.
Independiente Santa Fe se prepara para afrontar una nueva semana de competencia con noticias positivas para su cuerpo técnico.
Después de varios partidos exigentes, el equipo dirigido por Pablo Repetto podría recuperar a tres jugadores que permanecían fuera de las convocatorias por problemas físicos.
El conjunto cardenal viene de conseguir una importante victoria 0-1 frente a Independiente Medellín, en el estadio de Ditaires, resultado que le permitió tomar confianza antes de afrontar dos compromisos en diferentes competiciones.
Los tres jugadores que recuperaría Santa Fe para sus próximos partidos
Una de las principales novedades en Independiente Santa Fe tiene que ver con la recuperación de Mateo Puerta, Emerson Rivaldo y Omar Fernández, quienes habrían superado sus respectivas molestias físicas.
Los tres futbolistas podrían volver a estar bajo las órdenes de Pablo Repetto, una noticia importante teniendo en cuenta el calendario que se aproxima para el equipo bogotano.
Sin embargo, aunque sus procesos de recuperación habrían avanzado favorablemente, todavía falta conocer si serán incluidos en la convocatoria para enfrentar a Fortaleza o si el cuerpo técnico preferirá esperar hasta el siguiente compromiso.
Su posible regreso ampliaría las alternativas del entrenador, especialmente en un momento de la temporada en el que Santa Fe necesita mantener su rendimiento tanto en la Copa BetPlay como en la Liga.
¿Cuándo juega Santa Fe contra Fortaleza por Copa BetPlay?
Independiente Santa Fe enfrentará a Fortaleza este domingo 11 de octubre, en un compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026.
El encuentro se disputará a partido único y tendrá como escenario Mosquera, donde el conjunto cardenal ejercerá como local.
El ganador avanzará a los cuartos de final del certamen, por lo que ambos equipos buscarán asegurar su clasificación.
Posteriormente, Santa Fe tendrá otro desafío el miércoles 14 de octubre, cuando se mida ante Jaguares por la Liga BetPlay.