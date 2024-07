Presidente de São Paulo lanzó fuertes dardos contra James Rodríguez

James Rodríguez sigue siendo el centro de la noticia en el fútbol de Brasil, esto luego de que se confirmara que el colombiano sigue en negociaciones con São Paulo para rescindir su contrato, teniendo en cuenta la poca continuidad que tuvo durante los últimos compromisos, además de los conflictos que ha tenido con Luis Zubeldía, DT del club.

La última persona que se refirió a James Rodríguez fue Julio Casares, presidente de São Paulo, quien confirmó que en la actualidad las directivas del equipo paulista y el entorno del colombiano están en negociaciones para rescindir el contrato, aprovechando para lanzar fuertes dardos contra el volante cucuteño.

Presidente de São Paulo criticó a James Rodríguez

En primera instancia, el directivo dio a conocer que el fichaje de James Rodríguez no fue malo para São Paulo, pues de una u otra manera tuvo grandes beneficios para el club. Sin embargo, lamentó la poca paciencia que tuvo colombiano, además lanzó fuertes dardos contra el cucuteño y su estadía en Brasil.

“Cuando fichamos a James, fue sin duda una gran contratación. ‘Ah, pero no jugó mucho’, etc. Si él fue el mejor jugador de la Copa América, es porque lo vimos bien (…) Sucede que algunas contrataciones tienen adecuación técnica y otras no. Pasaron tres técnicos, Dorival, Carpini y Zubeldía, y James no respondió, no consiguió jugar. Para jugar en el São Paulo, un jugador necesita tener interés y ganas, pero no digo que no las tenga, James es un gran jugador. Aquí jugará el que quiera jugar en el club”, aseguró el directivo en charlas con Arquibancada Tricolor.

Por otro lado, el directivo confirmó que en la actualidad hay reuniones para que el contrato de James Rodríguez sea terminado con anticipación, afirmando que es lo mejor para el colombiano y el club, puesto que, al parecer, el volante no tendría planes de continuar su carrera deportiva en cuadro paulista.

“La rescisión está siendo discutida y negociada, aunque no voy a dar detalles. Pero rescindir el contrato puede ser bueno para James y para São Paulo (…) São Paulo también ganó con el fichaje de James, así no haya dejado un legado en lo deportivo. Solo que él tiene otra expectativa y un plan de vida diferente… Y repito: su fichaje fue bueno y lo demostró con el título de mejor jugador de la Copa América”, finalizó.

Luis Zubeldía hizo referencia a la situación de James Rodríguez

Luego del compromiso contra Juventude, Luis Zubeldía fue cuestionado por la prensa sobre la decisión de James Rodríguez de abandonar el club, a lo que el entrenador no profundizó en la conversación y dejó claro que este tipo de cosas son temas más de directivos que del propio entrenador.

“Es una decisión institucional, junto con los intereses del jugador. Yo ya no puedo hablar más del asunto; en todo caso hay que preguntarle a la dirigencia y al futbolista”, fueron las declaraciones del entrenador sobre la situación de James Rodríguez.