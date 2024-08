¿Qué le pasó a Kevin Quintero y a Martha Bayona en su debut de París 2024? DT respondió

El ciclismo en pista comenzó para Colombia en los Juegos Olímpicos de 2024. Sin embargo, en el primer día, no se dieron los resultados esperados.

Martha Bayona, subcampeona del mundo en el keirin y Kevin Quintero, vigente campeón del mundo en la misma modalidad, no superaron las primeras rondas del keirin, en el caso de la ciclista y la prueba de velocidad, por el lado de Quintero.

¿Qué le pasó a Martha Bayona y a Kevin Quintero?

El entrenador del ciclismo en pista, Jhon Jaime González, habló con Caracol Radio sobre el balance del primer día y confesó que no fue buena la presentación.

Sobre Kevin Quintero, quien todavía no compite en su especialidad (keirin), González manifestó que “No sé qué le pasó hoy porque todos los días que entrenamos está en un 9,3 un 9,4 y estaba mejor que (Cristian) Ortega, y bueno, hoy no le alcanzó el tiempo para la clasificación, pero seguimos".

Y agregó: "Nos quedan Kevin y Ortega en el Keirin, más Fernando Gaviria en el ómnium”.

Martha Bayona quedó eliminada en el keirin

“A este nivel no podemos guardar nada, de todas maneras el Keirin es una carrera de tomar decisiones. La decisión que no se toma te deja por fuera”, comenzó.

Ya sobre las dos carreras de Bayona, el técnico explicó que “en el primero estábamos esperando que las cosas funcionaran, hubo un movimiento brusco atrás y pues no avanzó. Ya en la repesca, se acomodaron las corredoras de Gran Bretaña y Canadá y no pudimos pasar por ningún lado".

¿Qué le queda a Colombia en ciclismo en pista de París 2024?

8 de agosto - Ómnium masculino.

Fernando Gaviria

10: 00 a.m. Scratch - (Race 1/4)

10:38 a.m. carrera por tiempo

11:25 a.m. eliminación

12:27 a.m. carrera por puntos

9 de agosto - velocidad femenina

Stefany Cuadrado y Martha Bayona

Ronda de clasificación.

10 de agosto - keirin masculino

Cristian Ortega y Kevin quintero.