¡Mariana Pajón sorprendería con cambio de disciplina! Habló sobre su futuro deportivo

Sorpresivamente, Mariana Pajón se fue de los Juegos Olímpicos de París 2024 sin medalla olímpica para Colombia, pues no pudo clasificar a la gran final de BMX en la rama femenina.

La medallista de oro en Rio 2016 y Tokio 2020 se fue con las manos vacías de las olimpiadas de París 2024 y está en duda su continuidad en el BMX, pues podría comenzar a participar en otra disciplina.

¿Mariana Pajón representará a Colombia en otra disciplina?

En las últimas horas, su hermano Miguel Pajón prendió las redes sociales al emitir un trino que le abre la puerta a Mariana Pajón en el ciclismo en pista, pues cabe recordar que esta disciplina fue uno de sus comienzos y ahora está latente la oportunidad de Seguir representando a Colombia en el velódromo.

"Ya ese sueño rondó por ahí hace unos años, la lesión del ligamento lo puso en pausa! Hasta el viernes, el sueño era entrar a su 4ta final y pedalear con el alma buscando otra medalla. Luego de unas merecidas vacaciones, veremos qué sueño ¡se atraviesa pero seguro será uno grande!”, escribió Miguel en su cuenta de X.

Mariana Pajón habló con RCN sobre su futuro

La reina del BMX estuvo este miércoles en el velódromo apoyando a la Selección Colombia de ciclismo en pista, en especial a Martha Bayona, quien quedó eliminada en el repechaje de la prueba de velocidad.

Minutos después, Pajón habló en exclusiva con el Canal RCN y explicó por qué tanta cercanía con los competidores de pista y si esa es una opción para su futuro deportivo.

"Yo me quiero quedar para eso, apoyar al equipo y lo que necesiton (...) Todavía tengo la tuza, muchos sentimientos, pero de verdad disfrutando esto y mi energía está en los otros atletas".

Sobre el ciclismo en pista y su futuro dijo que "no sé. Esto a mí me encanta, no es un no. Voy a darme un buen tiempo para analizar, ver tiempos, la realidad de tus capacidades y ver dónde podemos llegar".