¿Qué pasó entre David González y Alfredo Morelos? Delantero explotó en zona mixta

Atlético Nacional y Deportes Tolima protagonizaron un vibrante encuentro en la final de ida de la Liga BetPlay 2024-II, que terminó en un empate 1-1.

A pesar de un partido ajustado, los minutos finales estuvieron marcados por un altercado que involucró al delantero Alfredo Morelos y al técnico del Tolima, David González.

El compromiso tuvo momentos de alta tensión, especialmente luego de la expulsión de Sebastián Guzmán, jugador del Tolima, al minuto 65’.

Con un gol de Dairon Asprilla al 35’ por Nacional y la igualdad de Gustavo Ramírez al 75’ para el equipo local, el ambiente ya estaba cargado. Sin embargo, el clímax llegó cuando Morelos se preparaba para ingresar al terreno de juego.

Según declaraciones posteriores, David González, técnico del Tolima, dijo algo al delantero que provocó un intercambio de palabras y hasta reacciones en los bancos de suplentes. González admitió en rueda de prensa que perdió la calma:

"Sobre el final del partido estaban las emociones a tope, me vi incluido en un alegato y perdí el temperamento y mi cabeza. Desde que soy entrenador no me había pasado. La verdad que me siento apenado."