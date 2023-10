Quintabani y el fuerte cruce con periodista: "No tengo respuestas para preguntas estúpidas"

Desde siempre, el Deportes Quindío ha sido uno de los grandes animadores del fútbol colombiano de primera división. Si bien solo ha sido campeón una vez (1956), se ha mantenido en gran parte en la máxima categoría, pero desde la década pasada ha deambulado en el ascenso.

La primera vez que el cuadro 'cuyabro' descendió a segunda división fue en 2001, pero regresó a primera al año siguiente. Su segundo descenso fue en 20014 y solo logró subir hasta 2021. Un año después volvió a ascender, pero desde 2022 está otra vez en el torneo de la B.

Desde ahí los resultados han sido nefastos. De hecho, Quindío está a punto de quedar eliminado de los cuadrangulares para soñar con el ascenso el otro año. Actualmente está en el puesto 11 de la tabla con 15 puntos, a cuatro de puestos de clasificación con seis unidades en disputa (restan dos partidos para terminar la fase del 'todos contra todos').

Ese mal presente del equipo ha despertado el enojo total de la hinchada, que cansada de los fracasos recurrentes, exigen una verdadera reacción y sobre todo un interés real por parte de directivos y cuerpo técnico para salir pelear por un cupo en primera división.

Aunque es un histórico de la casa, Óscar Héctor Quintabani también es uno de los responsables de la pobre actualidad del Quindío. Es más, el entrenador recibió amenazas en su casa hace un par de semanas y en cada partido es más recurrente escuchar insultos en su contra y cánticos pidiendo su salida.

Fuerte cruce de Quintabani con un periodista

El último episodio polémico que protagonizó Quintabani fue en la rueda de prensa tras caer contra Orsomarso de local este domingo en Armenia. El DT argentino fue cuestionado por un periodista por la poca cercanía y sentido de pertenencia que existe hoy entre hinchada y club precisamente por los malos resultados desde hace 10 años, y reaccionó de manera desmedida.

"¿Qué decirle a ese poquito hincha que al menos prende una radio para escucharnos, prende el televisor y ubica el canal por el cual se emite la transmisión? ¿Qué decirle a ese hincha que ya hoy dice que no es capaz de más?", preguntó el periodista.

La respuesta de Quintabani fue reprochable: "Es una información emotiva tuya y yo no tengo respuestas para preguntas estúpidas". Ese comentario fue la chispa que encendió un cortocircuito, pues el comunicador no se quedó callado y defendió a la afición: "Lástima profe que crea que es estúpido lo que piensa el hincha". "No, vos", contestó el técnico.

"Soy periodista, pero es lo que me escribieron en el WhatsApp de la emisora. Profe, no crea que el hincha hoy se siente todavía respaldando el proceso suyo", replicó el periodista.

A lo que Quintabani respondió: "Por supuesto, el hincha es lo más lindo que tenemos, lamentablemente todas estas divergencias que han habido, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, complican y alejan, pero para nosotros es lo más lindo".

"Pero les dijo estúpidos", comentó el periodista. "Para nada, a vos te dije una pregunta estúpida porque no dice nada del partido y la emotividad que tuvo el juego, y la posibilidad que hay todavía", dijo el entrenador.

La discusión fue llegando a su fin con la pregunta "¿Cree que lo que le digo no tiene nada que ver con el partido?", pero tuvo un cierre 'picante' con la respuesta de Quintabani "Vuelvo y te digo, no tengo respuestas estúpidas para preguntas estúpidas", y la conclusión final del periodista: "Gracias por su respuesta estúpida, profe".

Video completo del cruce de Quintabani con un periodista