Rafael Nadal acaba con las esperanzas y se baja del Australian Open

El español Rafael Nadal anunció el domingo que no participará en el Abierto de Australia debido a un "microdesgarro en un músculo", apenas una semana después de su regreso a las canchas tras casi un año sin competir por lesiones.

"Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel en partidos a cinco sets. Voy a volar de vuelta a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", dijo el tenista en la red social X.

Nadal, de 37 años, estuvo casi un año sin jugar por una operación de cadera y regresó a los circuitos en Brisbane, donde fue eliminado en cuartos de final del torneo por el australiano Jordan Thompson (N.55 del mundo).

Durante el partido tuvo que ser atendido por unas molestias en la cadera, en la misma zona donde fue operado el año pasado.

"Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me preocupó", dijo en X.

"Una vez que llegué a Melbourne he tenido la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo una microrrotura en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso son buenas noticias", añadió.

"Te echaremos de menos en Melbourne, Rafa", publicó el Abierto de Australia en su cuenta oficial de X. "Te enviamos cariño y los mejores deseos para una rápida recuperación. Nos vemos pronto en las pistas".

El exnúmero 1 mundial dijo en Brisbane que no llegó al torneo esperando ganar, e insinuó que el Abierto de Australia llegaba demasiado pronto para él.

