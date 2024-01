No llegó David Ospina, pero Nacional fichó a un arquero extranjero con pasado en Millonarios

Este sábado 6 de enero, hubo bastante movimiento en el mercado de fichajes de Atlético Nacional. El equipo que dirige Jhon Jairo Bodmer encontró, finalmente, al reemplazante de Kevin Mier. A pesar de que la hinchada 'verdolaga' estaba ilusionada con el regreso de David Ospina; pudieron contratar a un arquero extranjero, quien llegará a la capital antioqueña procedente de la Ligue 1.

Mier, gran figura de Nacional en el último semestre y principal artífice de la conquista de la Copa BetPlay 2023 (fue el héroe en las tandas de penaltis contra Deportivo Pereira y Millonarios), dejó un gran vacío en el arco del 'verde'. A pesar de que Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, arquero campeón con el 'grande matecaña', amplió su vínculo con el 'rey de copas', Bodmer necesitaba otro guardapalos.

En un principio, Nacional contactó a Ospina para ofrecerle un puesto en su nómina. Recordemos que el arquero oriundo de Medellín se fue de la institución paisa en 2008, cuando el OGC Niza lo fichó a cambio de 2 millones de euros. Desde entonces, forjó una espectacular carrera en Europa (actualmente en Arabia Saudita) y en la Selección Colombia.

El salario que gana Ospina en el Al-Nassr no es comparable al que recibiría en Nacional. Las negociaciones no llegaron a buen puerto; sin embargo, el '1' de la 'tricolor' no le cerró la puerta al 'verdolaga'. "Aesta hora la llegada de David Ospina (35) a Atlético Nacional está descartada. A pesar de las negociaciones y varios intentos no llegaron a un acuerdo. La relación con el portero se mantiene de buena manera", señaló Pipe Sierra, en su cuenta de 'X'.

¿A qué arquero fichó Atlético Nacional de cara al 2024?

"Wuilker Faríñez (25) es el nuevo portero de Atlético Nacional. El venezolano llegará como agente libre tras finalizar su vínculo en Lens hace unas horas. Tiene los exámenes médicos programados desde el martes y será anunciado a mitad de la próxima semana", señaló el periodista mencionado anteriormente.

Wuilker Faríñez, de ser querido por la hinchada de Millonarios a ponerse la 'verde'

Ya son varios los arqueros que estuvieron en el 'embajador' y, posteriormente, custodiaron el arco de Nacional. Ese es el caso de Juan Fernando Cuadrado, Eduardo Blandón, Bréiner Castillo y René Higuita.