Rafael Santos Borré es nuevo jugador del Werder Bremen de Alemania

La novela de Rafael Santos Borré llegó a su fin el último día del mercado de transferencias de las grandes ligas de Europa. Desde que comenzó el periodo de pases, se especuló que el delantero colombiano podría cambiar de club, pues en la temporada pasada perdió protagonismo con el Eintracht Frankfurt.

La llegada del francés Randall Kolo Muani relegó al colombiano a un rol de suplente, y aun así no logró contribuir con la misma frecuencia goleadora que lo llevó a ser el protagonista en el título de la Europa League en la temporada 2021-22.

A lo largo del mercado, Rafael Santos Borré fue vinculado con distintos clubes en varias ligas del mundo. El Cruz Azul de México sostuvo negociaciones con el colombiano, pero al parecer al jugador no le atrajo mucho la idea de volver a jugar en Latinoamérica tras haberse asentado en Europa.

Olympiacos de Grecia fue otro de los destinos con los que lo vincularon, y en semanas antes al cierre del mercado, diversos sectores de la prensa lo colocaron en el Valencia de España, pero el club nunca reconoció este interés.

Santos Borré llegó al Werder Bremen

Cuando parecía que el futuro del jugador iba a seguir en el Eintracht Frankfurt, a última hora, en el cierre del mercado, el futbolista fue fichado por el Werder Bremen, permaneciendo así en tierras alemanas.

El club lo hizo oficial en su página web, y el jugador voló rumbo a su nuevo hogar para presentar los exámenes médicos y firmar su vínculo con el equipo.

"He enfrentado al equipo y me ha encantado la pasión que se vive acá. Conozco al club desde niño y sé que grandes jugadores han estado aquí. Estoy feliz de ser parte. No puedo esperar a empezar”, dijo el futbolista a su llegada.