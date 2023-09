Con los crespos hechos: Morelos viajó a Turquía, pero se cayó su fichaje a Fenerbahce

El cierre del periodo de transferencias en Europa suponía movimientos interesantes de última hora para algunos jugadores colombianos que estaban a la espera de cambiar de equipo para esta temporada.

En la mañana se confirmaron los traspasos de Duvan Zapata al Torino, Rafael Santos Borré al Werder Bremen, y en las próximas horas será el turno para el de Luis Sinisterra al Bournemouth. Sin embargo, todavía hay incertidumbre con alguna sorpresa de última hora.

Uno de los anuncios que se esperaban se diera en el cierre del mercado era el de Alfredo Morelos como nuevo jugador del Fenerbahce de Turquía, pero en las últimas horas se conoció que finalmente esto no ocurrirá y el colombiano ahora deberá buscar un nuevo destino tras salir libre de Rangers en junio.

Alfredo Morelos ya no firmará con Fenerbahce

De acuerdo al periodista Aygün Özipek, la negociación entre Morelos y el club turco se cayeron por dos principales razones. Por un lado, en el seno del cuerpo técnico no estaban convencidos por los reiterados malos comportamientos del jugador dentro de la cancha. En su etapa en Escocia causó mucha polémica por varias expulsiones debido a reclamos subidos de tono o por agresiones a rivales de manera innecesaria y que le costaron a su exequipo.

No obstante, el motivo más importante por el cual Fenerbahce desistió de contratar a Morelos es porque no pudieron abrirle cupo. El fichaje del 'búfalo de Cereté' estaba condicionado a la salida del belga Michy Batshuayi, quien tenía todo adelantado para ser transferido al Nottingham Forest, pero el acuerdo no prosperó y terminó quedándose en el club turco, por lo que los directivos decidieron desistir en contratar al 'cafetero'.

Alfredo Morelos había arribado a inicio de semana a Estambul para ultimar detalles de su paso al Fenerbahce, pero con este giro de última hora, su futuro queda en el limbo. Debido al cierre del mercado en las principales ligas de Europa este viernes, al goleador le quedan pocas opciones para jugar esta temporada y no se descarta que ahora contemple otros destinos menos competitivos, como el fútbol árabe.

Siga leyendo: La verdad detrás de la no convocatoria de Yaser Asprilla a la Selección Colombia