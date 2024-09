¡Increíble! Real Cartagena ganó en solo 45 minutos por insólito error del Atlético FC

El encuentro entre Real Cartagena y Atlético FC por la fecha 10 del Torneo BetPlay 2024-II terminó de manera inesperada después de solo 45 minutos.

Lo que parecía un juego más del torneo de la segunda división colombiana se convirtió en un hecho insólito, cuando el árbitro decidió suspender el partido al término del primer tiempo debido a un incumplimiento en el reglamento por parte del equipo visitante.

El marcador al finalizar la primera mitad era de 1-0 a favor del conjunto cartagenero, gracias a un gol de Miguel Ángel Murillo . Sin embargo, la acción no continuó durante el segundo debido a la falta de un miembro clave del cuerpo médico del Atlético FC, algo que no permite el reglamento del FPC.

De acuerdo con el reglamento de la Dimayor , cada equipo debe contar con un médico inscrito en la planilla del partido para atender cualquier eventualidad con los jugadores. En este caso, el equipo del Atlético FC no contaba con el médico registrado en la planilla, lo que llevó al árbitro a suspender el encuentro.

El reglamento de la Dimayor es claro: sin un médico presente en el banco, no es posible continuar el juego, lo que generó la suspensión del partido y, probablemente, la victoria del Real Cartagena por default , otorgándoles los tres puntos por 3-0.

“Yo me doy cuenta de esta falencia cuando en la primera falta que reciben los jugadores del Atlético, solo va el kinesiólogo y no va el médico. A mi se me hizo raro y José Williams (Médico del Real Cartagena) me comentó a la pasada que ellos como qué no habían traído médico”, dijo Álex Rendón, gerente del Real Cartagena al Universal.