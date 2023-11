Real Madrid venció al Napoli y aseguró el primer puesto del grupo C en Champions

El Real Madrid cumplió con creces el cometido que tenía por delante al ganar este miércoles al Nápoles (4-2), lo que asegura a los hombres de Carlo Ancelotti el liderato del grupo C de Liga de Campeones y con ello un sorteo 'a priori' más benigno para octavos de final.

A falta de una fecha para que se cierre la fase de grupos de la máxima competición europea, el 14 veces campeón de la Orejona suma 15 puntos merced a sus cinco victorias en otros tantos partidos de una llave en la que el Nápoles de Walter Mazzarri (2º, 7 puntos) necesita aún un empate en la última fecha en el estadio Diego Maradona ante el Braga, que empató 1-1 con el Unión Berlín este miércoles.

En un Bernabéu con un excepcional aspecto para el último partido de Champions del año sobre su césped, el argentino Gio Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, puso por delante a los napolitanos (9) después de una buena acción por la izquierda del georgiano Khvicha Kvaratskehlia. Fue necesaria, no obstante, la tecnología de la línea de gol para clarificar si el balón había entrado.

No tardó en reaccionar el conjunto blanco. El delantero brasileño Rodrygo situó el balón en la escuadra para volver a equilibrar la balanza (11). Fue el sexto gol en los últimos cuatro partidos de Rodrygo entre todas las competiciones.

No hubo 'paz' para el Nápoles

En un primer cuarto de partido frenético, el astro inglés Jude Bellingham consumó la remontada de los blancos rematando de cabeza un centro milimétrico de David Alaba (22), que provocó que se oyese el 'Hey Jude' de los Beatles en honor del Golden Boy de Birmingham.

En el primer tercio de la temporada, el inglés ya ha superado su total de goles del curso pasado (14) con el Borussia Dortmund, con un registro de 15 goles en 16 partidos entre todas las competiciones (4 goles en 4 partidos de Liga de Campeones).

"Yo creo que sí, sorprende, nadie podía imaginar su adaptación aquí en este fútbol, en este nuevo club, sorprende a todo el mundo, a los aficionados, a los compañeros y a los rivales", alabó Ancelotti a su jugador estelar ante el micrófono de Movistar.

Y aunque los locales gozaron de innumerables ocasiones, sobre todo por medio de un desafortunado de cara a puerta Joselu, el gol del camerunés Zambo Anguissa tras fusilar a Lunin con un derechazo casi sin ángulo (47) ponía una igualada en el marcador que satisfacía los objetivos de ambos equipos.

Hasta que saltó al césped el joven argentino Nico Paz, que no resignó al reparto de puntos, y probó un disparo lejano que terminó besando las redes con la colaboración involuntaria del arquero visitante Meret.

El centrocampista de 19 años, llamado a ser una estrella en el futuro, causó una gran impresión en su segunda aparición en Champions.

"Estoy muy feliz, esto es un sueño. Por un momento ni me lo creía. Muy feliz de poder ayudar al equipo. Me atreví. Estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Le pegué y bueno… flipando, la verdad", explicó Paz.

Ya en el tiempo añadido, Joselu se hizo perdonar sus errores previos al empujar a la red un centro del omnipresente Bellingham (90+4).