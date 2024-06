Richard Ríos, nostálgico tras su primer gol con Colombia: “Mi mamá se puso a llorar”

Richard Ríos se ha comenzado a ganar el cariño de todos los aficionados de la Selección Colombia, pues sus grandes actuaciones con el equipo nacional han hecho que el volante se convierta en uno de los ‘fijos’ de Lorenzo en las convocatorias, además de dejar buenas sensaciones entre todos los fanáticos de la FCF.

Previo a lo que será el compromiso contra el seleccionado boliviano, Richard Ríos atendió a los medios de comunicación de lo que ha sido su estadía en la Selección Colombia y de lo que fue el compromiso contra Estados Unidos, donde logró marcar uno de los cinco goles del combinado nacional.

“El balance fue que se hizo un buen trabajo colectivamente. Siempre se pueden mejorar cosas y siempre estamos viendo videos y el entrenador hablándonos. Independientemente de los goles, hay que mejorar algunas cosas y estamos ajustando todo para la Copa América, que es a lo que la Selección Colombia le está apuntando”, agregó el volante.

Richard Ríos tuvo dedicatoria especial tras el gol contra EE. UU.

Por otro lado, el volante se confesó con todos los medios de comunicación y dejó claro que su primer gol con la Selección Colombia se lo dedicó a su mamá, quien precisamente estaba cumpliendo años ese día y que en diferentes oportunidades ha mostrado el orgullo que siente por el actual jugador de Palmeiras.

“Mi mamá, muy feliz, se puso a llorar. Estoy cumpliendo mi sueño y el de mi familia, y es muy gratificante para mí. Mi mamá tuvo la oportunidad de tener un gol de cumpleaños. Estoy muy feliz por lo que se logró en el partido. Desde el día anterior estuve pensando en que quería hacer un gol, ya que se acercaba una fecha importante para mi mamá y sería especial dedicarle un gol de cumpleaños. Cuando entro a la cancha, no pienso en eso, pienso en ayudar al equipo, pero se dio el momento de hacer el gol y ahora puedo dedicárselo a ella”, añadió.

Richard Ríos es consciente que hay cosas que se deben mejorar

Por último, el volante aseguró que a pesar de que se hizo un buen trabajo contra Estados Unidos, todavía hay cosas que se deben mejorar para el compromiso contra Bolivia y Copa América, la cual se ha convertido en el deseo de todos los jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Tal vez no es algo que no nos gustó, sino que son algunas cosas que tenemos que mejorar. No somos perfectos; no vamos a jugar 100 minutos al más alto nivel siempre. El terreno también influye y siempre tenemos que mejorar. Esto es lo bueno de los amistosos previos a la Copa América, ya que nos revelan lo que tenemos que mejorar”, finalizó el volante.