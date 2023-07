'Rigo' respondió a persona que lo insultó en el Tour: "Ya no respetan a los profesionales"

Después de un breve paso por el País Vasco en el inicio, el Tour de Francia 2023 llegó a suelo francés este lunes en la tercera etapa, que comenzó en la provincia vasca de Amorebieta-Etxano y que terminó en Bayonne, en donde se coronó Jasper Philipsen en un recorrido llano de 193.5 kilómetros.

En líneas generales, la jornada fue tranquila y diferente a lo que había ocurrido en las dos primeras, que tuvieron mucha acción en el medio y en el final. El grupo principal no arriesgó, tampoco se desesperó por atacar y llegaron todos amontonados a la línea de meta sin mayores sobresaltos. Lo que deja vivas las emociones para el resto de la primera semana, en donde los favoritos esperan mantenerse firme en la punta de la clasificación general para luego sí empezar a sacar distancias en la segunda y tercera semana.

Por ejemplo, los colombianos no perdieron tiempo, sobre todo Egan Bernal, que se mantuvo dentro del top-20 en la general, y Harold Tejada, que sigue siendo el mejor ubicado del Astana. Sorpresa.

Rigoberto Urán fue insultado en el Tour

El que no ha tenido el rendimiento esperado es Rigoberto Urán, quien está en el puesto 92 de la general, a 22 minutos y 5 segundos del líder Adam Yates. Más allá de eso, la hinchada colombiana que siempre hace presencia en masa en el Tour de Francia para estar al lado de los 'escarabajos', le hizo saber todo su apoyo al 'toro de Urrao', aunque hubo uno que se pasó un poco de la raya.

Después de la etapa, 'Rigo' se dirigió al bus del EF para hacer la respectiva recuperación física. Afuera lo esperaba un buen número de fanáticos que le gritaron todo tipo de elogios cuando apareció, pero hubo uno que desentonó y lo insultó diciéndole "marica".

La respuesta de Rigo

Con el carisma y diversión que lo caracteriza, Urán no se molestó por el insulto y más bien se lo tomó con gracia y, en medio de una sonrisa, dijo "ya no respetan a los profesionales". Sin duda, Rigoberto nunca deja de ser el personaje que es, incluso cuando no todo es elogio.