¡Vuelve el campeón! Ineos confirmó que Egan Bernal correrá el Tour de Francia 2023

El colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019, será de la partida para la 110ª edición de la 'Grande Boucle', a partir del próximo sábado en Bilbao (norte de España), como líder del Ineos-Grenadiers, anunció este lunes la formación británica.

Bernal, que trata de recuperar su nivel tras el gravísimo accidente que sufrió a comienzos de 2022 cuando se entrenaba en su país y chocó contra un autobús, forma parte de los ocho corredores seleccionados para disputar el Tour del 1 al 23 de julio.

Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martínez, Tom Pidcock (vencedor el año pasado de la etapa con final en Alpe d'Huez), Carlos Rodríguez y Ben Turner serán los otros corredores del Ineos, que en esta ocasión no contará con el galés Geraint Thomas, tercero el año pasado pero ausente en esta edición tras acabar segundo en el último Giro.

To celebrate 25 years of @INEOS, we called on the INEOS sporting family to help announce our exciting #TDF2023 lineup 🤝



Meet our team 💛 pic.twitter.com/PNvzCSzt74