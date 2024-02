¿Ciclista por obligación? Rigoberto Urán confesó con lo que soñaba ser cuando era pequeño

Durante los últimos años, Rigoberto Urán ha sido uno de los deportistas que ha dejado la bandera de Colombia en lo más alto del ciclismo mundial, teniendo en cuenta la gran trayectoria que ha tenido el corredor antioqueño, quien ha logrado escribir su nombre en la historia no solo del ciclismo, sino en el deporte colombiano.

En diversas oportunidades, Rigoberto Urán ha dado a conocer que desde que conoció a la bicicleta fue un amor a primera vista, teniendo en cuenta que fue la encarga de que el ‘Hijo de Urrao’ pudiera salir de su pueblo y comenzara a brillar en el exterior, haciendo que todos los expertos en el ciclismo comenzaran a hablar del ‘Toro de Urrao’.

Rigoberto Urán quería ser futbolista

Sin embargo, Rigoberto Urán confesó que desde que era pequeño soñó con dedicarse a otro deporte que no fuera el ciclismo, pero la vida, don Rigoberto Urán y el destino, hizo que el ‘Toro’ se montara en su ‘caballito de acero’ para que comenzara a escribir su historia en el ciclismo mundial y el deporte en Colombia.

En entrevista exclusiva con el Canal RCN, Rigoberto Urán confesó que cuando era pequeño soñó con ser futbolista e incluso estuvo en una escuela de fútbol, pero lastimosamente, no tuvo las capacidades para llegar a la profesional, tomando la decisión de incursionar en otros deportes, hasta el ciclismo le flechó y lo enamoró.

“Lo que quiere ser todo niño: futbolista. ¿Qué hacen todos los niños? Juegan fútbol, si no que yo era muy malo, entonces mi papá me llevaba a la escuela de fútbol y me iba muy mal; estuvimos en natación, atletismo, sino que me lleva a ciclismo y gano de una, entonces fue demasiado fácil. Era como ¿eso es todo? Ah, no, eso es muy fácil”, fueron las palabras de Rigoberto Urán en entrevista con el Canal RCN.

La bicicleta, un camino de vida para Rigoberto Urán

Además, Rigoberto Urán aseguró que la bicicleta fue una oportunidad que le dio la vida para salir adelante y superar todos esos momentos difíciles que tuvo que vivir en Urrao, dejando claro que más que sea su profesión es algo que le comenzó a tomar cariño y algo muy importante para su vida.

“Ya después empiezo a recibir dinero, entonces, toda la gente trabajando, y yo con una bicicleta ganaba dinero, me arreglaron mi casa. Cuando van a Urrao ven la casa donde yo vivía; después de pagar la hipoteca (al viejo carechimba Evaristo) Llegan en ese 2004 y me dicen, esa casa la organizamos. La organizaron toda y entonces uno dice, pues sigo montando bicicleta y así empezó todo, ya después uno le coge amor”, finalizó Rigo.