Próxima rival de Imane Khelif lanza duras declaraciones previo al combate por los Juegos Olímpicos

El boxeo de los Juegos Olímpicos de París-2024 se ha visto sacudido por una polémica alrededor de dos boxeadoras que fueron excluidas del Mundial de 2023 por no superar una prueba de género.

RELACIONADO Comité Olímpico Internacional lanza fuerte respuesta tras escándalo sobre boxeadora Imane Khelif

La polémica ha ahondado más en la argelina Imane Khelif quien luego de ganar su combate ante la italiana Ángel Carini, recibió un sinnúmero de críticas por controversias anteriores por no superar una prueba de elegibilidad de género.

Los picantes comentarios de rival de Imane Khelif

Tras el escándalo en las justas deportivas, Imane Khelif ahora se prepara para su combate por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos contra la húngara Luca Hámori, quien puso mucho picante para la pelea y generó mucha polémica con sus palabras incendiarias.

"Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano", empezó diciendo la pugilista europea que luchará contra Khelif.

Y agregó: "No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada”.

“Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar", concluyó.

Comité Olímpico respaldó a Imane

Teniendo en cuenta que la Federación Internacional del Boxeo no puede tomar cartas en el asunto, fue el Comité Olímpico Internacional quien se pronunció sobre este escándalo mundial.

Mediante un comunicado, el ente respaldó a la argelina asegurando que "toda persona tiene derecho a practicar deporte sin discriminación".

"Todos los atletas que participan en el boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024 cumplen con las normas de elegibilidad e inscripción de la competencia, así como con todas las regulaciones médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024. Al igual que en las competiciones olímpicas de boxeo, el sexo y la edad de los atletas se basan en su pasaporte", reza la misiva emitida.

Y agregaron: "Hemos visto información engañosa sobre dos atletas femeninas que compiten en los Juegos de París 2024. Las dos han estado compitiendo en competiciones internacionales de boxeo durante muchos años en la categoría femenina, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020".

Finalmente, y apoyando a la boxeadora Imane, el COI declaró que "se compromete a proteger los derechos humanos de todos los atletas... El COI está entristecido por los abusos que están recibiendo los dos atletas".