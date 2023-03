¿Beneficio o desventaja? La noticia que recibió Luis Díaz para la próxima temporada

Liverpool no pasa por su mejor temporada de los últimos años. Es sexto en la tabla de la Premier League a 21 puntos del líder Arsenal y a seis de entrar a puesto de Champions League, y su única posibilidad real de título para esta campaña es precisamente el torneo continental, en el que va perdiendo 2-5 la serie de octavos de final contra Real Madrid.

Ese bajón futbolístico ha venido de la mano de un relevo generacional dentro del plantel. Esta temporada han tenido más protagonismo nuevos fichajes como Konaté en defensa, Darwin Núñez en la delantera, y jóvenes promesas como Harvey Elliot en el medio. Además, en el frente de ataque ha tenido problemas tras la salida de Sadio Mané y la lesión de Luis Díaz.

Pero aún con ese momento actual, parece que ese plan de recambio no parará en Liverpool. De acuerdo a diferentes medios británicos este viernes, Roberto Firmino, jugador clave en los títulos de los últimos años, decidió no renovar su contrato que vence en junio próximo y se irá del club como agente libre.

El jugador de 31 años decidió salir del club con la carta de libertad y no renovar su contrato con los 'Reds', según Sky Sports y la BBC. Firmino, autor de 102 goles en 352 partidos con el club, ha tenido un papel fundamental en el regreso del Liverpool a la primera línea en Inglaterra y Europa bajo las órdenes de Jürgen Klopp.

Bobby Firmino’s agent Roger Wittmann comfirms that “he will leave Liverpool in the summer”, told Scores365. 🚨🔴👋🏻 #LFC “I can now confirm that, it’s nice way to leave after 8 incredible years”. pic.twitter.com/U0no5lafzx

Llegó en 2015 desde el Hoffenheim alemán y desde entonces acumula un palmarés extraordinario, con títulos en la Liga de Campeones de Europa (2019), la Premier League (2020), la Copa de Inglaterra (2022), la Copa de la Liga inglesa (2022) y el Mundial de Clubes de la FIFA (2019).

Hasta el año pasado, formaba un trío ofensivo temible junto a Mohamed Salah y Sadio Mané. Ese último se fue antes de la actual temporada al Bayern Múnich.

La posición de Firmino en el ataque del equipo se ha visto dañada por la llegada en las últimas temporadas de otros jugadores que luchan por los puestos de arriba (Diogo Jota, Luis Díaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo).

Firmino es uno de los cinco jugadores del Liverpool que terminan su contrato en junio. Los mediocampistas Naby Keita y Alex Oxlade-Chamberlain también se irían en principio, mientras que el futuro del veterano James Milner y del tercer arquero Adrián San Miguel es una incógnita. De acuerdo al reconocido periodista Fabrizio Romano, Klopp y los directivos del club ya están al tanto de la decisión.

Roberto Firmino will leave Liverpool on a free transfer at the end of the season — the decision has been made 🔴🇧🇷 #LFC



Firmino, grateful to Liverpool & Klopp also for contract proposal but he feels it’s time for new challenge as revealed by @Plettigoal.



Club & Klopp, informed. pic.twitter.com/DZ2iNXfFkO