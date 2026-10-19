Oficial: esta es la sanción de la Federación de Portugal a Cristiano Ronaldo

Casi 20 días después de la polémica que desató Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de la selección antes del partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League, por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesús, la Federación Portuguesa de Fútbol ha hecho oficial la sanción al máximo goleador de la historia de la selección.

En una carta publicada por Cristiano en donde explicaba las razones que lo motivaron a tomar dicha decisión, señaló que estaba dispuesto a cumplir con las sanciones que la federación considerara correspondientes y aceptó que fue un error haber abandonado la concentración del equipo, ofreciendo disculpas a la afición y a sus compañeros.

Sanción de la Federación Portuguesa de Fútbol a Cristiano Ronaldo

Las consecuencias por haberse retirado de la concentración fueron las mínimas, según lo que el reglamento disciplinario de la federación había establecido; la sentencia final fue la suspensión por 30 días y una multa económica por valor de 255 euros.

Dado que la fecha en que Cristiano tomó la decisión fue el 30 de septiembre y la sanción se cumpliría el 30 de octubre, 'CR7' podría estar disponible para el próximo partido de Portugal, programado para el 14 de noviembre, en el que enfrentarán a Dinamarca por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

En una de las últimas declaraciones brindadas por el entrenador Jorge Jesús, afirmó que mientras Cristiano estuviera en competencia y marcando goles, seguiría siendo una opción para ser convocado.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración?

En la carta publicada por Cristiano Ronaldo, explica que con el entrenador habían llegado a un acuerdo en el que jugaría algunos minutos en el partido vs. Noruega y, después de estar haciendo los movimientos precompetitivos para ingresar al campo de juego, finalmente no entraría, lo que, para Cristiano, significó una falta a la palabra por parte del entrenador Jorge Jesús.

Además, el entrenador tampoco cumplió con una serie de declaraciones que tenía que decir en rueda de prensa y que habían pactado mediante un documento, siendo la segunda vez que traicionaba la confianza de Cristiano y que significó su salida de la concentración.