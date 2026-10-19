CANAL RCN
Deportes

Oficial: esta es la sanción de la Federación de Portugal a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre previo al partido vs. Dinamarca por la UEFA Nations League.

Oficial: esta fue la sanción de la Federación de Portugal a Cristiano Ronaldo
Foto: Cristiano Ronaldo | Federación Portuguesa de Fútbol

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
03:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Casi 20 días después de la polémica que desató Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de la selección antes del partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League, por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesús, la Federación Portuguesa de Fútbol ha hecho oficial la sanción al máximo goleador de la historia de la selección.

"El entrenador había roto su palabra": Cristiano Ronaldo explica lo sucedido tras abandonar la concentración
RELACIONADO

"El entrenador había roto su palabra": Cristiano Ronaldo explica lo sucedido tras abandonar la concentración

En una carta publicada por Cristiano en donde explicaba las razones que lo motivaron a tomar dicha decisión, señaló que estaba dispuesto a cumplir con las sanciones que la federación considerara correspondientes y aceptó que fue un error haber abandonado la concentración del equipo, ofreciendo disculpas a la afición y a sus compañeros.

Sanción de la Federación Portuguesa de Fútbol a Cristiano Ronaldo

Las consecuencias por haberse retirado de la concentración fueron las mínimas, según lo que el reglamento disciplinario de la federación había establecido; la sentencia final fue la suspensión por 30 días y una multa económica por valor de 255 euros.

Dado que la fecha en que Cristiano tomó la decisión fue el 30 de septiembre y la sanción se cumpliría el 30 de octubre, 'CR7' podría estar disponible para el próximo partido de Portugal, programado para el 14 de noviembre, en el que enfrentarán a Dinamarca por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

En una de las últimas declaraciones brindadas por el entrenador Jorge Jesús, afirmó que mientras Cristiano estuviera en competencia y marcando goles, seguiría siendo una opción para ser convocado.

Manchester City sufriría duras consecuencias en Inglaterra y podría descender: esto se sabe
RELACIONADO

Manchester City sufriría duras consecuencias en Inglaterra y podría descender: esto se sabe

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración?

En la carta publicada por Cristiano Ronaldo, explica que con el entrenador habían llegado a un acuerdo en el que jugaría algunos minutos en el partido vs. Noruega y, después de estar haciendo los movimientos precompetitivos para ingresar al campo de juego, finalmente no entraría, lo que, para Cristiano, significó una falta a la palabra por parte del entrenador Jorge Jesús.

Además, el entrenador tampoco cumplió con una serie de declaraciones que tenía que decir en rueda de prensa y que habían pactado mediante un documento, siendo la segunda vez que traicionaba la confianza de Cristiano y que significó su salida de la concentración.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Manchester City

Manchester City sufriría duras consecuencias en Inglaterra y podría descender: esto se sabe

PSG

PSG vs. Barcelona se mantiene pese a protestas: hora y dónde ver EN VIVO en Colombia

Deportivo Cali

Jugador del Deportivo Cali sufrió dura lesión tras duelo ante Junior: Dudamel confirmó fractura

Otras Noticias

Viral

Honey Ordóñez: la colombiana que brilló durante el desfile de Victoria’s Secret 2026

La modelo sanandresana sorprendió con su limpia participación en una de las pasarelas más codiciadas del mundo de la moda.

Dólar

Dólar en Colombia sorprendió con nueva caída: este fue su precio de cierre hoy, 19 de octubre

El dólar en Colombia volvió a bajar este lunes 19 de octubre de 2026 y cerró por debajo de los $3.160. Conozca su precio de cierre y cuánto ha caído.

Perú

VIDEO | Avión de Latam se incendió antes de despegar en el aeropuerto de Lima, Perú

Ejército Nacional

Helicóptero del Ejército se accidentó en Inzá, Cauca: esto se sabe

Enfermedades

El cáncer de mama no siempre avisa con dolor: el llamado de sobrevivientes a otras mujeres