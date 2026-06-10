"El entrenador había roto su palabra": Cristiano Ronaldo explica lo sucedido tras abandonar la concentración

La selección de Portugal ha vivido horas convulsionadas durante los últimos días a raíz del retiro del capitán y máxima figura, Cristiano Ronaldo, de la concentración del equipo durante la presente fecha FIFA en la que las selecciones europeas han jugado las primeras fechas de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

La selección portuguesa consiguió cuatro victorias en los cuatro partidos jugados ante Gales, Noruega y Dinamarca; Cristiano Ronaldo fue titular en el primer encuentro ante Gales y en el segundo ante Noruega hizo parte del banco de suplentes, pero sin sumar minutos, siendo este partido el detonante para la salida del capitán de los entrenamientos del equipo.

Carta de Cristiano Ronaldo sobre su salida de la selección

Este martes 6 de octubre, se conoció la versión oficial relatada por Cristiano Ronaldo sobre lo que pasó después del partido vs. Dinamarca y los motivos de su salida de la concentración del equipo, tal como él lo había anunciado en días pasados.

En principio, Cristiano confesó que una vez finalizado el mundial 2026, tenía preparada una carta con las palabras que quería decirle a los aficionados una vez se retirara oficialmente de la selección nacional, pero tras una reunión con el presidente de la federación, este le pidió que reconsiderara su decisión y continuara haciendo parte del equipo e incluso fue consultada su opinión sobre la elección del actual entrenador, Jorge Jesús, a quien Ronaldo dio el visto bueno.

"Ese día, el entrenador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto", dijo el goleador y relató que Jorge Jesús también se planteó un plan en el que Cristiano solo jugaría los partidos en Portugal y no viajaría a los juegos fuera del país, a lo que Cristiano se negó rotundamente, afirmando que el capitán del equipo no podría darse esos privilegios.

Después de una reunión con el entrenador en la que le había confirmado que jugaría 30 minutos en el partido contra Dinamarca, Cristiano afirma que no cumplió con su palabra y escribió: "El resto es historia. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El entrenador había roto su palabra."

Jorge Jesús le incumplió a Cristiano por segunda vez en la rueda de prensa

El ídolo portugués afirma que después del partido con Dinamarca, en el que no ingresó al campo, se volvió a reunir con el entrenador y redactaron un documento firmado por él mismo (Ronaldo) en el que el director técnico se comprometía a explicar lo sucedido en la rueda de prensa, pero eso nunca sucedió y, según palabras del jugador, fue la segunda vez que había faltado a su palabra.

Cristiano Ronaldo finalizó pidiendo disculpas a los aficionados y a sus compañeros por haber abandonado la concentración y aceptó que fue un error haber tomado esa decisión y que está dispuesto a asumir las sanciones necesarias por parte de los directivos de la federación.

Por el momento, no está pensando en partidos de despedida y aseguró que mientras siga compitiendo y marcando goles, estará disponible para la selección como siempre lo ha estado.