DT de Santa Fe ya tiene el equipo para enfrentar a Pereira y no descarta un fichaje más

El técnico uruguayo de Independiente Santa Fe, Pablo Peirano, confirmó este viernes, 24 de enero, que ya tiene definida la alineación titular para el debut en la Liga BetPlay 2025-I frente a Deportivo Pereira.

En una rueda de prensa desde la sede en Tenjo, compartió sus expectativas para el encuentro que se disputará este domingo a las 3:00 p. m. en el estadio El Campín.

Confianza en el equipo tras la pretemporada

Peirano se mostró satisfecho con el trabajo realizado durante la pretemporada. "El equipo está muy bien, con mucha ilusión y buenas sensaciones de los amistosos. Hemos formado al grupo para que la idea sea unánime, así que estamos bien para el comienzo. Ya tengo el 11 definido", aseguró el entrenador.

RELACIONADO Santa Fe puso fin a los rumores y confirmó el estadio donde jugará el inicio de Liga Betplay

El técnico destacó que Pereira es un rival que mantiene la base del año anterior y cuenta con figuras destacadas como Darein Quintero, a quien calificó como "muy desequilibrante". También reconoció el buen estilo de juego del equipo dirigido por Luis Fernando Suárez, lo que hace prever un encuentro exigente para los cardenales.

Una ventana de fichajes aún abierta

Aunque se mostró conforme con la plantilla actual (con la llegada de 13 fichajes), Peirano dejó en claro que no descarta la llegada de un refuerzo adicional. "Hasta que no se cierre el mercado de pases no podemos cerrar la ventana, siempre y cuando sea un jugador distinto a lo que ya tenemos", afirmó.

Santa Fe, que apunta a ser protagonista en esta nueva temporada, inicia su camino en la liga con el objetivo de retomar el protagonismo perdido en torneos recientes. Los hinchas esperan que los ajustes realizados y la experiencia de Peirano como estratega sean clave para alcanzar la tan esquiva décima estrella.

RELACIONADO Santa Fe busca romper el mercado de fichajes con figura que salió de Nacional

Con el estadio El Campín como escenario parcial, el debut cardenal promete ser un espectáculo lleno de emociones para los seguidores del equipo bogotano.