Santa Fe empezó a tomar decisiones con el futuro de sus jugadores tras fracaso en la Liga Betplay

Los ánimos en Independiente Santa Fe no son los mejores por estos días. El cuadro cardenal firmó el pasado martes una dolorosa eliminación de los cuadrangulares semifinales de liga, tras caer derrotado en su casa por 1-2 ante el Pasto.

El oscuro panorama del equipo bogotano, quien fue el mejor del todos contra todos, se derivó a una seguidilla de cuatro juegos con derrota, algo que llevó a la prematura eliminación y a perder el control de una temporada buena.

Tras el doloroso fracaso, muchos de los jugadores de la plantilla fueron señalados como los villanos de este. En redes sociales, hinchas señalaron a futbolistas como Jordy Monroy, Edward López, Daniel Torres, y hasta el mismo Hugo Rodallega.

Santa Fe toma decisiones con jugadores

Ante este oscuro panorama, desde este miércoles se empezó a conversar sobre el futuro de varias piezas de cara al año 2025.

En primera instancia, se tocó el tema de las renovaciones, donde nombres como el de Hugo Rodallega y el técnico Pablo Peirano aparecen para continuar en el siguiente año. Otro de los que busca seguir será Marcelo Ortíz.

RELACIONADO Kevin Londoño estalló contra Santa Fe y contó razones por las no quiere regresar

No obstante, la lista es más extensa cuando se habla de salidas. Este mismo miércoles se conoció que hombres como Juan Pablo Zuluaga, Facundo Agüero, Vladimir Hernández, y otros, ya se les pasó carta de no renovación para que no continúen en 2025.

Santa Fe será juez de Millos y Nacional

Ya con la eliminación concretada, a Santa Fe solo le resta cerrar el cuadrangular de manera decorosa y de paso ser juez de equipos como Millonarios (líder del grupo) y Nacional.

Este jueves 5 de diciembre, los cardenales se medirán con los embajadores, todo con el objetivo de dañarle el caminado y apretar más las acciones del grupo A.

Ya para el domingo 8, los rojos de Bogotá recibirán en su casa a Nacional, equipo que espera seguir peleando hasta la última fecha por ese cupo a la final.