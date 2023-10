Carlos Antonio Vélez reveló las verdaderas ofertas que tiene Nacional por Kevin Mier

Durante las últimas semanas, los hinchas de Atlético Nacional prendieron las alarmas tras la noticia que se dio a conocer desde Argentina, donde aseguraban que uno de los clubes más grande de allá estaría interesado en contratar a Kevin Mier, arquero del equipo antioqueño y que se ha convertido en una de las figuras del equipo en el presente torneo.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Pipe Sierra, periodista de Win Sports, y que por medio de sus redes sociales informó que las directivas de Atlético Nacional estarían negociando con un club argentino el pase de Kevin Mier, quien tendría una inminente salida del club en el mercado de fichajes.

“Por Kevin Mier (23) llegó una carta de interés formal por parte de un equipo argentino. Atlético Nacional ya tiene diálogos directos con el club. Además de la MLS y el fútbol mexicano, también lo siguen. El portero podría salir del ‘Verdolaga’ en el mercado de diciembre”, aseguró el periodista.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN, confirmó que la información dada a conocer la semana pasada es totalmente falsa, afirmando que en la actualidad (30 de octubre) las directivas del equipo antioqueño no tendrían ninguna oferta sobre la mesa por Kevin Mier.

“Pregunte sobre las ofertas que le habían llegado a Atlético Nacional por Kevin Mier y la respuesta fue ninguna oferta, no tenemos ofertas por él. En la actualidad no hay nada por el arquero, pero no se sabe mañana”, fueron las palabras de Carlos Antonio Vélez en su columna de opinión Palabras Mayores.

¿Atlético Nacional busca arquero?

Tras la posibilidad de que Kevin Mier salga de Atlético Nacional, se comenzó a rumorar que la directiva del club estaría trabajando para el posible retorno de Franco Armani, pues para nadie es un secreto que el argentino es considerado uno de los ídolos del equipo antioqueño durante los últimos años y ha mostrado interés en retirarse en el equipo paisa.

“Estuve averiguando con la cúpula de Nacional y repito. Atlético Nacional no está interesado en Franco Armani, las directivas no han establecido contacto con el arquero. Él se puede quedar tranquilo allá donde está”, finalizó el reconocido periodista.