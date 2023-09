¿Burla a los hinchas de Nacional? Jarlan Barrera y el acto que confirmaría que es hincha de Millonarios

La pasada final de la Liga BetPlay entre Millonarios y Atlético Nacional dejó mucho para comentar. Entre esos hechos, el penalti que pateó Jarlan Barrera de forma suave contra Álvaro Montero, arquero de Millonarios.

Por esa manera de ejecutar el penalti, Barrera fue fuertemente criticado por la hinchada de Atlético Nacional, que, hasta entonces, lo tenía en buen concepto por la final que le ganó el club verdolaga al Deportes Tolima.

Después de dicha acción, Jarlan Barrera ha protagonizado diversas polémicas por muestras de simpatía con Millonarios, equipo con el que el cuadro paisa tiene una gran rivalidad.

El nuevo gesto de simpatía de Jarlan Barrera con Millonarios

Ahora, Jarlan Barrera subió una historia en su cuenta de Instagram acompañada de una canción partidaria del club albiazul.

“Yo soy azul, azul, azul…”, dice la canción, perteneciente a la barra Blue Rain, una de las más representativas de Millonarios, que terminó ganando por penales la mencionada final ante Nacional.

En la historia, a Jarlan Barrera se le ve sentado junto a Vladimir Hernández, actual futbolista del Junior de Barranquilla, equipo donde también jugó Jarlan y con el que erró un penalti clave en la Copa Sudamericana.

Jarlan Barrera borró rápidamente la historia de su cuenta de Instagram, pero el registro quedó en las redes sociales, donde miles de usuarios se convencieron aún más de que este volante creativo es hincha de Millonarios y hasta especulan con que erró a propósito el penalti en el estadio El Campín.

Ese Jarlan Barrera ya esta declarado como persona no grata en medellin 😅😅😅😅😅 pic.twitter.com/g0oVB17kec — Leonardo Andres Bernal (@Leoabernal) September 14, 2023

Lo que dijo tras errar el penal

“Nos faltó tranquilidad. No pudimos lograr lo que hicimos el primer tiempo en Paraguay. Esto es de nosotros los jugadores, no creo que nos haya afectado el cambio de cuerpo técnico. Solo queda pedir disculpas a nuestra hinchada por no estar a la altura”, dijo Jarlan Barrera tras la final que Atlético Nacional perdió ante Millonarios en la primera liga colombiana del 2023. Ahora, protagoniza una nueva polémica.

