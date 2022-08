¡Fuerza cafetero! Sebastián Henao pone pausa a su carrera por problemas de salud

El ciclismo colombiano recibió una fuerte noticia este martes 2 de agosto, luego de que se diera a conocer que, por algunos problemas de salud, Sebastián Henao, ciclista colombiano, tuviera que pausar su carrera deportiva, pues esto estaría causando algunas afectaciones en la salud que tiene el deportista

Por medio de sus redes sociales, el ciclista del Astana dio a conocer que por fuerza mayor tendrá que tomar un descanso obligatorio, pues, aunque no quiso revelar los problemas de salud que tiene, parecen que son delicados y necesitaría un tiempo para recuperarse.

“Hola a todos! Después de un largo tiempo sin pasar por acá quiero contarles que junto a mi equipo hemos tomado la decisión de ponerle pausa a mi carrera deportiva debido a una condición de salud. Gracias a todos por su apoyo, Bendiciones”, fueron las palabras del pedalista colombiano.

Vale recordar que el antioqueño llegó al Astana a inicio de temporada, luego de estar tres años con el Ineos, antes Sky, donde logró obtener un gran reconocimiento deportivo, pues a pesar de que no logró ganar ninguna grande, fue considerado como uno de los mejore gregarios de Chris Froome en la obtención de sus Tours de Francia.

De esta manera, y por tiempo indefinido, el pedalista, de 28 años, daría por terminada su temporada en el 2022 y se pone en duda si volvería a competir en el ciclismo profesional, pues todo depende de su evolución en su condición física.

Por su parte, la escuadra del Astana, se pronunció sobre la decisión tomada por el pedalista colombiano, asegurando que respeta la decisión tomada por el ciclista y le deseo el mayor de los deseos en su recuperación.

“Sebastián Henao decide poner en pausa su carrera El Astana Qazaqstan Team comunica que su corredor @5_henao tomó la decisión de hacer una pausa en su carrera ciclista debido a algunos problemas de salud. El Astana Qazaqstan Team respeta esta decisión y le desea lo mejor al ciclista”, fueron las palabras del equipo de Sebastián Henao.

