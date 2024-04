Sebastián Viera le lanzó una pulla a Millonarios: "A Alberto Gamero solo le faltó tirarse al piso"

El miércoles pasado, Millonarios recibió a Junior de Barranquilla para disputar un duelo correspondiente a la fecha 17 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron por 3-2 en un partido 'de locos' y entraron al 'grupo de los 8'. Sebastián Viera, leyenda viviente del 'tiburón', criticó la actitud del último campeón de la Superliga.

El partido en El Campín estuvo plagado de polémicas. José Enamorado atacó al 'embajador' cuando los locales intentaron sacar el balón del campo para que los médicos asistieran a Daniel Ruiz; el 'rojiblanco' se rehusó a jugar y le entregó la esférica al rival; Carlos Bacca fue expulsado por agredir a Andrés Llinás, pero el árbitro terminó cambiando su decisión; todo el plantel de Junior asistió a la rueda de prensa e irrespetaron a una periodista. En fin.

Pues bien, al 'Ángel del Arco' le disgustó el comportamiento del cuadro capitalino en el 'coloso de la 57'. Viera señaló que los jugadores 'quemaron' mucho tiempo y que Jorge Duarte, central del compromiso, tuvo una actuación lamentable en Bogotá.

¿Qué dijo Sebastián Viera del Millonarios vs. Junior?

"Fue emocionante cuando se veía que Millonarios tenía seguros los tres puntos y terminó sufriendo, haciendo algo que me asombró ver: que hicieran tiempo. Siempre, cuando jugaba contra Millonarios me criticaban porque hacía tiempo, y Millonarios siempre se jacta de que ellos son los que tienen mejor tiempo efectivo, a Alberto Gamero solo le faltó tirarse al piso. Después el tema arbitral no me sorprende sinceramente, para nada, conozco la cortina", señaló el exguardapalos de Villarreal, Nacional y AE Larisa, en una conversación con 'Sin Boleta'.

¿Cómo le fue a Sebastián Viera enfrentando a Millonarios?

El exarquero uruguayo fue protagonista en 37 duelos entre Millonarios y Junior, en los cuales logró un saldo favorable. Ganó 16, empató 9 y perdió 12. Concedió 41 goles; mientras que logró 15 vallas invictas. Fue amonestado en una ocasión y en dos oportunidades vio la tarjeta roja.