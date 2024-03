Vuelve y juega: Yerry Mina será baja en Selección Colombia y se confirmó el reemplazo

Lo que era un secreto a voces que se filtró desde Italia se terminó confirmando. Nuevamente las molestias musculares afectaron a Yerry Mina y no podrá viajar a Londres para concentrarse con la Selección Colombia para los amistosos contra España y Rumania.

El defensor había regresado a una convocatoria de Néstor Lorenzo tras superar la lesión que sufrió en la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas en septiembre pasado contra Chile y de salir de Fiorentina y llegar al Cagliari con el objetivo de sumar minutos tras la advertencia que el DT le hizo en una conversación íntima que sostuvieron a finales de 2023.

En Italia habían advertido este jueves que Yerry Mina no había podido terminar el entrenamiento con Cagliari al sentir una molestia en el gemelo izquierdo, pero que aparentemente no revestía de gravedad y que su retiro de la sesión habría sido más por prevención y no arriesgar su presencia con la Selección Colombia para los amistosos con España y Rumania. Sin embargo, los resultados arrojaron que el defensor deberá tener unos días de descanso.

Yerry Mina fue desconvocado y en su lugar irá Juan David Cabal

El anunció de la baja de Mina lo hizo la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado oficial en el que también confirmó que desde Italia llegará el reemplazo de Yerry. Se trata de Juan David Cabal, que desde hace unos meses se ha venido consolidando como titular en Hellas Verona y ha demostrado gran versatilidad jugando como lateral izquierdo habitualmente a pesar de que toda su formación la ha hecho como defensor central.

— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 15, 2024

¿Quién es Juan David Cabal?

Juan David Cabal llegó a Hellas a mediados de 2022 y en su primera temporada jugó 12 partidos distribuidos en 467 minutos, pero en esta campaña ha tenido un crecimiento exponencial. Aunque arrancó como suplente y tuvo una lesión muscular que lo sacó por dos meses de las canchas, se convirtió en titular indiscutido para su entrenador y ya acumula 13 partidos distribuidos en 764 minutos.

Cabal realizó toda su formación en Atlético Nacional, con el que debutó profesionalmente en 2019. Con el 'verdolaga', el zaguero de 23 años ganó la Copa Colombia 2021 y la liga en 2022. El nacido en Cali llevaba meses ganando méritos para recibir un llamado a la Selección Colombia y por fin le llegó la oportunidad.