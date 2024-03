"Le encantaría llegar": el exMillonarios que insiste en ir al Cali para salvarlo del descenso

Deportivo Cali está en crisis en todos los sentidos posibles. En lo futbolístico todavía no sale de las posiciones bajas en la tabla del descenso y está en el límite para entrar a puestos de zona roja. En tanto, en el plano directivo hay un caos que ha llevado a afectar el día a día del equipo.

Tras la derrota con Equidad hace una semana, una parte de la junta tomó la decisión de despedir a Jaime De La Pava, pero al reunirse con el abogado del DT tuvieron que darle reversa y ratificar el actual proceso. Además, la salida de Luis Sandoval en medio del campeonato también dejó mal parada a la dirigencia por más de que su postura fue la de defender los intereses del club.

Todo eso repercute en mayor o menor medida en que el Cali esté o fuera de los ocho y al borde de entrar a puestos de descenso. Por eso, por estos días en las oficias hay mucho movimiento para encontrar posibles soluciones que ayuden a mejorar los resultados en la cancha y así evitar el peor momento en la historia.

Deportivo Cali estaría buscando a Fredy Montero

Con la salida de Sandoval, ha quedado en evidencia en cada partido que los 'azucareros' quedaron carentes de gol en el frente de ataque y su única garantía pasó a ser Juan José Córdoba, que sin ser delantero centro ha sido el gran goleador del equipo este año. Por eso, los directivos saldrían al mercado para buscar un refuerzo que pueda servir de bombero ante este ambiente enardecido que se vive en la interna.

En unos días se abrirá el periodo de transferencias nuevamente en el fútbol colombiano, pero solo para inscribir jugadores que actualmente estén sin contrato. Deportivo Cali no descarta fichar a un delantero para ocupar esa vacante que dejó 'Chino' Sandoval y en las últimas horas ha tomado fuerza el nombre de Fredy Montero.

De acuerdo a información de Zona Libre de Humo, el club estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para concretar el regreso del experimentado delantero que ya vistió los colores verdiblancos entre 2005 y 2008 antes de dar el salto a la MLS con Seattle Sounders.

"A Fredy Montero le encantaría jugar en Cali"

A pesar de los rumores, Noticias RCN conoció de primera mano que aunque sí han existido acercamientos, todavía no hay una oferta formal sobre la mesa, por lo que aún no se ve cercano llegar a un acuerdo. Sin embargo, la fuente añadió que "a Fredy le encantaría jugar en el Cali", algo que podría acelerar las negociaciones en los próximos días. "Aún no hay nada concreto", le precisaron a este portal.

El presente de Fredy Montero no es el mejor. No juega desde finales de septiembre tras terminar contrato con Seattle Sounders y su balance en todo 2023 fue de 19 partidos -apenas titular en cinco-, en los que anotó tres goles: uno por MLS y dos en la US Open Cup. En su primera etapa con el 'azucarero', el delantero de 36 años marcó 20 'dianas' en 73 presentaciones.