Grupo completo: se conoció el último rival de la Selección Colombia en Copa América

La Selección Colombia, que pasa por un gran momento deportivo, acaba de conocer a su último rival de la fase de grupos de la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos desde el 20 de junio.

Cabe recordar que la delegación nacional quedó en el grupo D junto a Brasil y Paraguay. Sin embargo, queda un cupo por definirse, el cual salía del repechaje de la CONCACAF que disputaba Honduras (de Reinaldo Rueda) ante Costa Rica (de Gustavo Alfaro).

Se definió el último rival de la Selección Colombia

Este domingo, Costa Rica, equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, venció 3-1 a Hunduras con goles de Orlando Gallo (12'), Warren Madrigal (56') y Jéfferson Brenes (62'). El compromiso lo iniciaron ganando los hondureños por medio de Michael Chirinos.

“Todo es parte de un proceso. Yo lo que quería era empezar a tener una base. Necesitamos jugar juntos, jugar partidos. A mí no me cambia clasificar a la Copa América, me cambia el tiempo que voy a tener para trabajar con los chicos”, dijo Alfaro tras conseguir la clasificación. Grande mi Sele! Costa Rica está en la Copa América 2024! Vamooooooooos!



🇨🇷Costa Rica 3-1 Honduras#FCRF #LaSele pic.twitter.com/dg2Beuglj2 — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 24, 2024

Calendario Selección Colombia en Copa América

24 de junio: Colombia vs. Paraguay (NRG Stadium, Houston TX)

28 de junio: Colombia vs. Costa Rica (State Farm Stadium)

2 de julio: Colombia vs. Brasil (Levis Stadium, Santa Clara)

🗓 ¡𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐃 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨! ✅



Ya conocemos al último integrante de nuestro grupo en la CONMEBOL Copa América 2024 🏆



⬇️



🔗 https://t.co/4GxDksoqw1#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/NC2xIVfjfI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 24, 2024

Le puede interesar: Imperdible: video del gol de Daniel Muñoz desde la tribuna del Olímpico de Londres