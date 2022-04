Óscar Córdoba les 'pegó' a los referentes de Colombia y James fue el que peor llevó

La Selección Colombia, eliminada del Mundial de Catar 2022 y sin técnico tras la salida de Reinaldo Rueda, debe encontrar soluciones de cara para el proceso de ir al próximo Mundial 2026 y por tal razón, la llegada de un nuevo entrenador es la primera tarea por parte de la Federación Colombia de Fútbol, y donde un exjugador de la ‘Tricolor’, como Óscar Córdoba, se mostró en contra de que los referentes participen en esta decisión.

El exarquero de la selección se mostró crítico con los referentes al ser preguntado sobre si ellos tendrían que involucrarse en la decisión del nuevo entrenador.

“¿Le vas a preguntar a Falcao cuando está preocupado que si se lesiona, se recupera y demás? ¿O al que está jugando Twitch? ¿Y el que está pensando en que se va a ir a jugar a Catar? ¿Le vas a preguntar a ellos? Si tú me preguntas por los perfiles que hay en esta Selección, yo digo no. ¿Le van a preguntar a Luis Díaz? No porque está en otro lado, está muy biche”

Además, en sus declaraciones en ESPN, Córdoba se refirió en especial a James Rodríguez.

“Nos dijeron que los referentes son Falcao, Cuadrado, Ospina y James. Pero yo veo a James en Twitch, con problemas de que lo quieren sacar de Catar, creen que él tiene cabeza para que dé una opinión sobre el técnico que le gustaría. ¿Quién le preguntaría a él?”

Óscar Córdoba y el poco apoyo de los actuales referentes al fútbol colombiano

En otras declaraciones, el exjugador se mostró indignado por el poco compromiso que tienen los referentes con temas que acontecen en el fútbol colombiano.

“A mí me ha tocado vivir mucho el tema de la Federación, equipos, fútbol femenino. Los muchachos ni se dan cuenta que tienen un grupo de jugadoras y no las apoyan. Eso también hace parte de empoderarse de una institución”, y continuó:

“Cuando nosotros nos metimos en la asociación, nos dieron con todo. Cinco o seis pelagatos en Argentina nos armamos para que acá los jugadores tuvieran todos los derechos. Ellos no saben con quién se metieron y nosotros sí. Cada uno puso sus dólares. Hoy en día les pagan a los jugadores la seguridad social y no les hacen contratos a diez años. Nosotros sí estábamos pensando en los culicagados que venían detrás. Estos manes están pensando en otra cosa y no, están meando fuera del tiesto. Yo miro el perfil de los jugadores que son insignia y ellos no se calientan lo que pasa con sus colegas aquí en Colombia entonces…”

Por último, al asegurar que no tienen compromiso, Óscar Córdoba cerró con lo siguiente:

“Se llenaron de una cantidad de motivos porque son muchachos que facturan como el diablo. Y no es envidia. A mí me duele porque a nosotros nos pisotearon por pedir la seguridad social de otros muchachos. Ahora, cuando los clubes no pagan, se mete el Gobierno con el Ministerio del Deporte. A nosotros nos sacaban por la puerta trasera. Mi seguridad social no me la pagaron por cinco años y jugué 10 en Colombia. Estos manes pasan por la vida muertos de la risa. Hay que comprometerse con los de acá”