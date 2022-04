Gustavo Alfaro, le bajó el dedo a la posibilidad de dirigir la Selección Colombia

Luego de la inminente salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, son varios los nombres que están en el sonajero para tomar las riendas del combinado patrio para el Mundial 2026, por tal motivo, muchos de esos entrenadores que comienzan a estar en el radar de la FCF, hablan sobre su posibilidad de llegar al equipo cafetero.

Uno de los que comenzó a sonar fuertemente sobre la prensa internacional y nacional es Gustavo Alfaro, actual entrenador de la Selección de Ecuador, y que tendría alguna relación con las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol, ya que, el entrenador argentino tuvo una buena estadía en el país cafetero, logrando conocer muy bien el balompié nacional.

Precisamente, el actual entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, habló con Blu Radio, refiriéndose a esta posibilidad que se dio a conocer en las últimas semanas, sobre llegar al equipo ‘cafetero’, y su actualidad con el equipo del país vecino.

"La realidad es que yo soy el técnico de Ecuador, la realidad es que Ecuador no me ha ofrecido la renovación del cargo y ningún equipo me llamó para trabajar después del Mundial, lo concreto es que, como diría el ‘Coco’ Basile’, si algún equipo me llamaría en este momento, no lo atendería porque sería desviar mi atención que me ocupa, que es tratar de preparar una selección para un Mundial, el mejor mundial posible", agregó el extrenador de Boca Juniors

De igual forma, dejó claro que sus pensamientos y su objetivo es el Mundial de Catar 2022, ya que, será su gran reto laborar durante toda su carrera profesional, siendo este su primer mundial como entrenador.

“Mundial con Ecuador va a ser el desafío más grande de mi vida. No hay otra cosa que me ocupe en este momento, que no sea Ecuador, que me genere más adrenalina. Nos comprometimos con los jugadores en tratar de hacer la mejor Copa del Mundo en la historia de Ecuador”, dijo el entrenador.

Posible retiro de Gustavo Alfaro después del Mundial

Por otro lado, el entrenador argentino dejó en incógnita su continuidad en el fútbol profesional, ya que, tuvo una promesa con su familia y estaría próxima a cumplirla, siendo el Mundial de Catar, la última experiencia como entrenador en su vida.

"Mis hijas me preguntaron: papá, qué vas a hacer después del Mundial, vos dijiste que a los 60 te retirabas; tengo 59 y en agosto cumplo. Les dije, déjenme disfrutar el Mundial y después veo que hago", finalizó Gustavo Alfaro.