“No ganar la Copa América, no se puede tomar como fracaso”: Ramón Jesurún sobre Colombia

El 2024 es uno de los años más relevantes para la Selección Colombia, ya que además de mantener un buen rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas, tendrá como objetivo tener una notable presentación en la Copa América, donde las directivas de la FCF han manifestado que lo primordial es pelear el título internacional.

En diferentes oportunidades, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ha dado a conocer que ha tenido charlas con los jugadores para que vayan integrando en su mente el chip ganador, pues es hora de que el combinado nacional comience a pelear los campeonatos que disputa.

Ramón Jesurún sobre la Selección Colombia en la Copa América

En entrevista con Noticias RCN, Ramón Jesurún afirmó que no es fácil ganar la Copa América, teniendo en cuenta los equipos que están dentro del torneo, pero que es hora que el equipo cafetero comience a pelear por el título, pues hay técnico y jugadores para estar a la par de Argentina y Brasil.

“No es fácil ser campeón de nada. Ganar cualquier torneo no es fácil y en estos torneos que están nuestras selecciones es igual, pero yo creo que ya es hora de pensar en ganar campeonatos. No estoy prometiendo absolutamente nada, pero si estamos aspirando a ganar torneos”, aseguró Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Además, Ramón Jesurún aseguró que en dado caso que no se logre obtener el título de la Copa América no se puede tomar como un fracaso, pues lo primero que se tiene que hacer es insistir y persistir sobre los objetivos.

Puede leer: Los terribles números con los que llega David Ospina a la Selección Colombia

“No se puede tomar como fracaso si no se gana la Copa América. Uno cuando está pretendiendo ser campeón, lo que no puede dejar es de persistir y de insistir. Nosotros sabemos que hay unos iconos en el mundo, pero la intensión la tenemos, las ganas y los deseos lo tenemos, esperemos que se pueda dar (…) Es un gran avance saber que ya estamos aspirando para ser campeones”, aseguró el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

DT de Colombia también tiene el objetivo claro

Por último, Ramón Jesurún mencionó que el chip se ha ido trasladando a los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Colombia, quienes sigue trabajando en el objetivo.

“Hemos hablado con el cuerpo técnico y tienen el mismo chip de nosotros (ganar títulos). Alguien me decía que si no ganábamos la Copa América era un fracaso y no se puede tomar así. Ojalá lo obtengamos, pero ya con el chip en la cabeza de nuestros jugadores los títulos llegarán, ojalá sea pronto”, finalizó Ramón Jesurún.