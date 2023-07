Yoreli Rincón recordó su 'veto' en la Selección Colombia previo al debut del equipo nacional

El ‘veto’ de algunas jugadoras de la Selección Colombia Femenina sigue retumbando entre las futbolistas involucradas, quienes por medio de sus redes sociales han dejado ver su tristeza por no estar en la cita mundialista del 2023, la cual iniciará este lunes 24 de julio para el equipo dirigido por Nelson Abadía.

Una de las jugadoras que sigue recordando el ‘veto’ es Yoreli Rincón, quien en medio de la presentación como nueva jugadora de Atlético Nacional habló sobre su ausencia en la Selección Colombia, dejando claro que su regreso al fútbol colombiano es con un objetivo claro.

“Es un reto muy grande para mí venir aquí. Vengo a demostrar quién soy, quién he sido. A demostrar que sigo siendo esa jugadora que en algún momento han querido ocultar (…) Tengo tranquilidad que no fue por cuestiones atléticas o futbolísticas que no estoy en el Mundial, eso por lo menos me deja dormir tranquila. Tengo muy buenas amigas ahí, especialmente mi socia, mi parcera de toda la vida, Daniela Montoya”, aseguró la jugadora del verde de la montaña.

Luego de su presentación con Atlético Nacional, Yoreli Rincón habló con Blu Radio sobre el posible ‘veto’ que tiene en la Selección Colombia, afirmando que a pesar de los rumores, nunca le han dicho de frente la razón de su ausencia en el equipo nacional.

"No sé absolutamente nada, a mí nadie me lo ha dicho de frente, dejemos lo que se ha dicho. He visto en entrevistas que le han hecho al técnico donde ha dicho que es un nivel muy bajo el mío. Yo estoy muy tranquila. Salgo de ser la máxima asistidora de la Serie A, de estar en el once ideal de la Serie A. Creo que fue un tiempo muy bueno, lo importante es que sume siempre a mi carrera", aseguró el volante.

¿Por qué fue vetada Yoreli Rincón en la FCF?

En el 2022, la jugadora de la Selección Colombia habló de la acción que habría molestado a las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol y que habría provocado su ausencia en el equipo nacional desde el 2018.

“Duramos 9 horas en el aeropuerto y nos contaron que como el Huila le debía una plata a la Dimayor, iban a coger nuestro premio para saldar esa deuda, así que yo subí un video hablando de eso y se viralizó (…) Luego, en la cena de felicitación había una tensión por ese video hasta que caímos en cuenta que no nos iban a quitar lo que nos ganamos, pero nos ponían una X para la Selección y desde entonces no me llamaron más”, aseguró la jugadora de Atlético Nacional.