¡La última locura de Stephen Curry!: video de la canasta que logró desde 40 metros

El miércoles pasado, los Golden State Warriors recibieron a Los Angeles Clippers para disputar un atractivo duelo válido por la temporada regular de la temporada 78 de la NBA. El equipo dirigido por Tyronn Lue 'asaltó' el Chase Center y se impuso por 125-130. A pesar de la derrota, Stephen Curry estableció un nuevo récord.

Los Warriors no atraviesan su mejor momento deportivo. Ocupan la décima posición en en la Conferencia Oeste, con un registro de 26-26. Es verdad que llegaron a su estadio motivados, luego de conseguir cinco victorias al hilo (vs. Nets, 76ers, Pacers, Suns y Jazz). Sin embargo, los de Steve Kerr no pudieron mantener el envión y perdieron contra el equipo de Los Ángeles.

En la previa del prometedor encuentro, Curry se lució con espectacular tiro desde 40 metros. El estelar base, cuatro veces campeón de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022), hizo un lanzamiento desde el túnel. La pelota viajó por toda la cancha, hizo una trayectoria perfecta y entró 'limpia'. ¡Locura en el Chase Center!

Video de la canasta de 40 metros de Stephen Curry antes del Warriors vs. Clippers

Los calentamientos de Stephen Curry son otro nivel.



Esta barbaridad que mete desde el parking era el preludio a otro partido de más de 40 puntos y 9 triples (47% T3).



pic.twitter.com/Fi6sj1vc2h

Récord de Stephen Curry en el Warriors vs. Clippers

Ya en el partido, el basquetbolista nacido en Akron (Ohio), de 35 años, se lució con 41 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Curry se convirtió en el primer jugador de la liga en reportarse con siete triples en cuatro partidos consecutivos. Cabe resaltar que Curry le hizo nueve triples a los Clippers. Pues bien, dicha gesta no fue suficiente para evitar a caída número 26 de los Warriors.

Este jueves 15 de febrero, el equipo de Kerr visitará a Utah Jazz en el Delta Center, desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia). En siete días, recibirán a Los Angeles Lakers, desde las 10:00 p.m.

