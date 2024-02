Nairo Quintana retrasa su regreso a Europa tras dar positivo para covid-19

Menos de una semana después de finalizar el Tour Colombia 2.1, el corredor boyacense Nairo Quintana confirmó su positivo para covid-19 y por consiguiente retrasará su regreso a las carreteras europeas, donde pensaba estar la próxima semana en la carrera ‘O Gran Camiño’.

Quintana no pudo sobresalir en ninguna de las etapas del Tour Colombia 2.1 y generó sorpresa en los aficionados del ciclismo mundial, de esta manera, desde la directiva del Movistar Team aseguraron días después de finalizar la competencia, que el boyacense estaba bastante agripado y por tal razón no había podido destacarse.

Cuatro días después de que Tour culminara de manera exitosa, se conoció que Nairo no cargaba una simple gripa, sino que se trataba de un coronavirus, del cual actualmente se recupera y lo alejará de las carreteras durante un par de semanas.

Nairo confirma positivo para covid-19

"Quiero comentarles que el regreso a Europa se retarda un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera Gran Camiño no la puedo hacer", afirmó Quintana este jueves en un vídeo difundido por el Movistar.

El ciclista colombiano, que regresó este año a la competición tras volver a fichar en octubre pasado por Movistar, tenía previsto iniciar su gira europea como líder de su equipo en la ronda gallega, que se disputa del 22 al 25 de febrero.

Regreso a Europa de Nairo Quintana

"Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Ya me sentía de días anteriores bastante mal", añadió en el vídeo el ganador del Giro 2014 y la Vuelta a España 2016.

"Cuando volví a casa, me relajé, me hice el test de Covid y salió positivo, así que me dio fuerte con muchos síntomas, pero ahora estoy en casa tranquilo", aseguró.

"Pronto les comunicaremos qué otras carreras haré", concluyó el ciclista cafetero.

Quintana era una de las principales atracciones de 'O Gran Camiño', en el que también tienen previsto participar su compatriota Richard Carapaz (Education First) o el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).