¿'Pulla' a Luis Díaz? Técnico del Tottenham habló del gol anulado al Liverpool

La semana en el mundo del fútbol ha estado cargada de escándalos de primera atención. El más sonoro de las últimas horas es la elección de las sedes del Mundial 2030, pero el que más ha hecho ruido desde el inicio ha sido el gol anulado a Luis Díaz en el partido entre Tottenham y Liverpool del sábado pasado.

El colombiano anotó un gol cuando el compromiso estaba 0-0, pero el árbitro Simon Hooper lo anuló por fuera de lugar que advirtió el juez de línea. Sin embargo, al verse la repetición, se ve que Díaz estaba en clara posición legal para marcar la anotación.

Lo que sorprendió de todo esto fue la nula intervención del VAR, que se supone tiene la obligación de interceder en situaciones como estas para corregir la decisión de los árbitros de campo y darle así mayor transparencia al fútbol. Eso no pasó y durante la semana esa fue la polémica que se adueñó de los espacios de discusión de fútbol.

Después, la polémica aumentó de nivel con la publicación de los audios del VAR al momento de la jugada en los que los encargados efectivamente advierten al árbitro Hooper que Luis Díaz estaba en posición legal y que su gol debía ser convalidado, pero el juez ya había reanudado el juego sin esperar la conclusión del VAR.

Técnico del Tottenham habló del gol anulado a Luis Díaz

Muchos han sido los pronunciamientos sobre esta delicada situación tras la derrota 2-1 del Liverpool contra Tottenham, y el que declaró en las últimas horas fue Ange Postecoglou, DT de los 'spurs', quien lamentó el error de Simon Hooper, pero aseguró que algo así puede suceder en un juego de humanos como el fútbol.

"Tenemos responsabilidades bastante importantes en nuestros clubes de fútbol, pero no somos los custodios. Los entrenadores no son los árbitros de las decisiones de regalar goles. No tomaría una decisión que pudiera derribar a un club basándose en mis creencias", inició.

"No creo que nadie se haya dado cuenta de que algo importante había sucedido durante el partido. Todo lo que diga se verá a través de la idea de que fuimos beneficiarios de un error, y ciertamente lo fuimos. Los hechos son que hubo un gol legítimo que no se dio", añadió.

Postecoglou terminó su intervención sobre el tema defendiendo a los árbitros asegurando que nunca habrá perfecciones en el fútbol por más ayuda de herramientas tecnológicas que hayan y que si se quieren evitar, se acabaría con la naturalidad del deporte.

"Queremos un sistema sin errores que no existe y nunca existirá, a menos que queramos convertir nuestro juego en un evento que dure cuatro horas, mientras explicamos cada decisión", concluyó.